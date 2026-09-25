Trem de passageiros liga Dubai a Abu Dhabi a partir de 30 de setembro, com passagens a partir de AED 39

A estação Al Yalayis, em Jumeirah Golf Estates, é a primeira de Dubai na rede da Etihad Rail. A venda de bilhetes chegou a abrir, mas foi suspensa temporariamente.

Dubai entra oficialmente na rede nacional de trens de passageiros dos Emirados Árabes Unidos na quarta-feira, 30 de setembro. Nesse dia abre a estação Al Yalayis, primeira da Etihad Rail no emirado, com ligação direta até a estação Mohamed Bin Zayed City, em Abu Dhabi.



Segundo o Gulf News, a viagem deve levar cerca de 57 minutos. O Khaleej Times fala em 1 hora e 4 minutos na primeira grade de horários. No mesmo dia também começa a operar a estação de Al Dhaid, em Sharjah.





A passagem de Dubai para Abu Dhabi custa a partir de AED 39 só de ida na Comfort Class e a partir de AED 109 na Premium Class. É mais barato que o trecho Abu Dhabi–Fujairah, que começa em AED 55.



Comfort Class: Wi-Fi gratuito, tomada em todos os assentos e carrinho de comidas e bebidas.

Premium Class: poltronas mais largas e reclináveis, mais espaço para as pernas, lanches incluídos e cabine mais silenciosa.



Há três modalidades de tarifa: Saver, Value e Flex. A Saver escolhe o assento automaticamente, não permite alterações e não é reembolsável.



A rede também dá descontos. Crianças de 2 a 17 anos pagam metade da tarifa regular, maiores de 60 anos têm 20% de desconto e bebês até 2 anos viajam de graça acompanhados de um adulto.





Os bilhetes da rota Dubai–Abu Dhabi foram liberados no site e no aplicativo da Etihad Rail na terça-feira (22), mas a opção de compra saiu do ar pouco depois. Segundo o Khaleej Times e o Gulf News, a venda deve reabrir em breve. Quem pretende viajar nos primeiros dias deve acompanhar o site Etihad Rail e o aplicativo oficial.





O primeiro trem sai de Al Yalayis às 6h14 e chega a Abu Dhabi às 7h18. Na operação inicial serão cinco viagens de ida e volta por dia. O último trem de Dubai chega a Abu Dhabi às 19h18, e o último de Abu Dhabi chega a Dubai às 18h47. Há também um serviço diário de Dubai para Fujairah, com cerca de 1h10 de viagem.





A Al Yalayis fica em Jumeirah Golf Estates, junto à Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311). Fica perto de bairros como Al Furjan, Dubai Investment Park, Green Community, Dubai Production City, Expo City e Dubai South, e a cerca de 30 minutos de carro do Aeroporto Al Maktoum.



Uma passarela em construção vai ligar a estação à parada Jumeirah Golf Estates, da Linha Vermelha do metrô. A RTA também confirmou que o cartão Nol já está pronto para ser usado na Etihad Rail.





A Etihad Rail recomenda chegar pelo menos 20 minutos antes da partida. Os portões de embarque fecham 2 minutos antes do horário. Quem perde o trem por motivo que não seja culpa da operadora não tem direito a reembolso. Se o atraso for do trem, de 30 minutos ou mais, o passageiro pode remarcar ou pedir o dinheiro de volta.





O serviço de passageiros começou em 30 de junho, na rota Abu Dhabi–Fujairah. Até março de 2027 a rede deve ter 10 estações e cerca de 900 km. Dubai deve ganhar uma segunda estação na região de Meydan, integrada à futura Linha Dourada do metrô (prevista para 2032). Outras duas estações vão atender o trem de alta velocidade Dubai–Abu Dhabi, que deve fazer o trajeto em cerca de 30 minutos a partir de 2030.