Ex-jogadores do Flamengo se naturalizam e buscam vaga na Copa de 2030 pelos Emirados Árabes

Yuri César e Guilherme Bala foram convocados para os próximos jogos da Copa do Golfo de Nações e iniciam o ciclo para tentar levar os Emirados Árabes Unidos ao Mundial de 2030.

Revelados nas categorias de base do Flamengo, os brasileiros Yuri César e Guilherme Bala iniciam um novo ciclo no futebol internacional. Naturalizados pelos Emirados Árabes Unidos, os dois foram convocados para a disputa da Copa do Golfo de Nações, no fim de setembro.

A dupla atualmente defende o Shabab Al-Ahli, mesmo clube do também ex-Flamengo Mateusão. O atacante, porém, ainda não obteve a naturalização e, por isso, não faz parte da convocação.

Yuri César e Guilherme Bala agora buscam ajudar os Emirados Árabes Unidos na tentativa de conquistar uma classificação inédita para a Copa do Mundo de 2030.

