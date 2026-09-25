Deliveroo amplia atuação em Dubai e passa a oferecer reservas de restaurantes pelo aplicativo

Novo serviço integra reservas de mesas à plataforma de delivery e permite consultar disponibilidade em tempo real

A Deliveroo ampliou sua atuação no mercado de alimentação de Dubai com o lançamento do Deliveroo Reservations, recurso que permite aos usuários pesquisar restaurantes e reservar mesas diretamente pelo aplicativo.



O serviço foi lançado em Dubai em junho de 2026 e utiliza a tecnologia da SevenRooms, plataforma especializada em reservas, relacionamento com clientes e gestão de restaurantes.



A novidade representa uma mudança no modelo tradicional da plataforma, que passa a atuar também na experiência de dine-in, ou seja, quando o cliente vai fisicamente ao restaurante.



Como funciona?

O usuário pode acessar os restaurantes participantes dentro do aplicativo e verificar a disponibilidade de mesas em tempo real.A reserva é realizada diretamente pela plataforma, sem necessidade de entrar em outro aplicativo ou site.O sistema também integra informações sobre disponibilidade, reservas e cancelamentos ao sistema do restaurante por meio da SevenRooms.

Deliveroo deixa de ser apenas delivery?

A expansão faz parte de uma estratégia maior da empresa para criar uma plataforma que reúna diferentes momentos da experiência gastronômica.O consumidor pode utilizar a Deliveroo para descobrir restaurantes, pedir comida para entrega e, agora, reservar uma mesa para comer no próprio estabelecimento.A empresa afirma que a integração pretende conectar as experiências de delivery e dine-in dentro de uma mesma plataforma.

O que muda para os restaurantes?

Para os restaurantes participantes, a principal mudança é a possibilidade de aparecer para usuários da Deliveroo que estão procurando um lugar para comer, e não apenas para fazer um pedido.A empresa afirma que o serviço pode ajudar restaurantes a aumentar a visibilidade, preencher mesas e alcançar novos clientes.A integração com a SevenRooms permite que disponibilidade, reservas e cancelamentos sejam atualizados automaticamente, sem necessidade de gerenciamento manual em diferentes sistemas.

Por que Dubai foi escolhido?

Dubai é a primeira cidade onde o novo serviço foi lançado.A cidade possui um dos mercados gastronômicos mais diversificados da região, com restaurantes independentes, hotéis, grupos internacionais e estabelecimentos de diferentes faixas de preço.A Deliveroo afirma que Dubai servirá como ponto inicial para o serviço, com planos de expansão para outras partes dos Emirados Árabes Unidos.

O papel da SevenRooms

A tecnologia por trás do serviço é fornecida pela SevenRooms, especializada em gestão de relacionamento com clientes, reservas e experiência de restaurantes.A integração permite que o restaurante controle a disponibilidade de mesas e que essas informações sejam refletidas na plataforma da Deliveroo.Isso reduz a necessidade de atualização manual e facilita a gestão das reservas.

Uma mudança no mercado de restaurantes

A novidade acompanha uma tendência de digitalização do setor de hospitalidade.Aplicativos que tradicionalmente estavam associados a delivery estão incorporando ferramentas de descoberta, reservas e relacionamento com restaurantes.Para o consumidor, isso significa concentrar mais etapas da jornada gastronômica em uma única plataforma.Para os restaurantes, significa disputar visibilidade dentro de plataformas digitais que já possuem uma grande base de usuários.

Deliveroo e DoorDash

A expansão também ocorre depois da aquisição da Deliveroo e da SevenRooms pela DoorDash em 2025.Segundo a Deliveroo, a integração entre as plataformas representa um dos primeiros grandes produtos resultantes dessa combinação tecnológica.

O que muda para quem mora em Dubai?

Para o consumidor, a principal novidade é a possibilidade de:descobrir restaurantes;verificar disponibilidade de mesas;fazer reservas;receber confirmação;administrar reservas e cancelamentos;dentro da experiência da Deliveroo.O serviço está inicialmente disponível em Dubai e deverá ser ampliado posteriormente para outras localidades dos Emirados.

Fonte: Deliveroo UAE / Gulf Business / Gulf News.