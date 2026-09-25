Deliveroo amplia atuação em Dubai e passa a oferecer reservas de restaurantes pelo aplicativo

A Deliveroo ampliou sua atuação no mercado de alimentação de Dubai com o lançamento do Deliveroo Reservations, recurso que permite aos usuários pesquisar restaurantes e reservar mesas diretamente pelo aplicativo.
O serviço foi lançado em Dubai em junho de 2026 e utiliza a tecnologia da SevenRooms, plataforma especializada em reservas, relacionamento com clientes e gestão de restaurantes.
A novidade representa uma mudança no modelo tradicional da plataforma, que passa a atuar também na experiência de dine-in, ou seja, quando o cliente vai fisicamente ao restaurante.
Como funciona?
O usuário pode acessar os restaurantes participantes dentro do aplicativo e verificar a disponibilidade de mesas em tempo real.
A reserva é realizada diretamente pela plataforma, sem necessidade de entrar em outro aplicativo ou site.
O sistema também integra informações sobre disponibilidade, reservas e cancelamentos ao sistema do restaurante por meio da SevenRooms.
Deliveroo deixa de ser apenas delivery?
A expansão faz parte de uma estratégia maior da empresa para criar uma plataforma que reúna diferentes momentos da experiência gastronômica.
O consumidor pode utilizar a Deliveroo para descobrir restaurantes, pedir comida para entrega e, agora, reservar uma mesa para comer no próprio estabelecimento.
A empresa afirma que a integração pretende conectar as experiências de delivery e dine-in dentro de uma mesma plataforma.
O que muda para os restaurantes?
Para os restaurantes participantes, a principal mudança é a possibilidade de aparecer para usuários da Deliveroo que estão procurando um lugar para comer, e não apenas para fazer um pedido.
A empresa afirma que o serviço pode ajudar restaurantes a aumentar a visibilidade, preencher mesas e alcançar novos clientes.
A integração com a SevenRooms permite que disponibilidade, reservas e cancelamentos sejam atualizados automaticamente, sem necessidade de gerenciamento manual em diferentes sistemas.
Por que Dubai foi escolhido?
Dubai é a primeira cidade onde o novo serviço foi lançado.
A cidade possui um dos mercados gastronômicos mais diversificados da região, com restaurantes independentes, hotéis, grupos internacionais e estabelecimentos de diferentes faixas de preço.
A Deliveroo afirma que Dubai servirá como ponto inicial para o serviço, com planos de expansão para outras partes dos Emirados Árabes Unidos.
O papel da SevenRooms
A tecnologia por trás do serviço é fornecida pela SevenRooms, especializada em gestão de relacionamento com clientes, reservas e experiência de restaurantes.
A integração permite que o restaurante controle a disponibilidade de mesas e que essas informações sejam refletidas na plataforma da Deliveroo.
Isso reduz a necessidade de atualização manual e facilita a gestão das reservas.
Uma mudança no mercado de restaurantes
A novidade acompanha uma tendência de digitalização do setor de hospitalidade.
Aplicativos que tradicionalmente estavam associados a delivery estão incorporando ferramentas de descoberta, reservas e relacionamento com restaurantes.
Para o consumidor, isso significa concentrar mais etapas da jornada gastronômica em uma única plataforma.
Para os restaurantes, significa disputar visibilidade dentro de plataformas digitais que já possuem uma grande base de usuários.
Deliveroo e DoorDash
A expansão também ocorre depois da aquisição da Deliveroo e da SevenRooms pela DoorDash em 2025.
Segundo a Deliveroo, a integração entre as plataformas representa um dos primeiros grandes produtos resultantes dessa combinação tecnológica.
O que muda para quem mora em Dubai?
Para o consumidor, a principal novidade é a possibilidade de:
descobrir restaurantes;
verificar disponibilidade de mesas;
fazer reservas;
receber confirmação;
administrar reservas e cancelamentos;
dentro da experiência da Deliveroo.
O serviço está inicialmente disponível em Dubai e deverá ser ampliado posteriormente para outras localidades dos Emirados.
Fonte: Deliveroo UAE / Gulf Business / Gulf News.