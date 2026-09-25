UAE prepara segunda emissão de T-Sukuk com investimento mínimo de AED 1.000

O Ministério das Finanças dos Emirados Árabes Unidos anunciou a segunda emissão do programa Sovereign Retail T-Sukuk, instrumento de investimento soberano voltado a investidores individuais.
A nova emissão terá prazo de cinco anos e permitirá participação de cidadãos e residentes dos Emirados, com investimento mínimo de AED 1.000.
A taxa de lucro da nova emissão está prevista para ser anunciada em 22 de setembro de 2026. Portanto, o retorno da segunda emissão não deve ser confundido com a taxa de 4,30% ao ano oferecida na primeira emissão.
Quem pode investir?
O T-Sukuk é um instrumento financeiro compatível com os princípios da Shariah, emitido pelo Governo Federal dos Emirados Árabes Unidos.
De acordo com o Ministério das Finanças, os títulos são denominados em dirham e fazem parte da estratégia do governo para desenvolver o mercado local de sukuk e ampliar o acesso dos investidores a instrumentos financeiros soberanos.
Na prática, o investidor aplica dinheiro no instrumento por um período determinado e recebe pagamentos periódicos de lucro, de acordo com as condições da emissão.
Segunda emissão terá cinco anos
O programa é destinado a cidadãos e residentes dos Emirados Árabes Unidos.
O valor mínimo para participação é de AED 1.000, o que permite que pessoas físicas tenham acesso ao produto sem precisar fazer um investimento elevado.
O governo apresenta o programa como uma iniciativa para ampliar a inclusão financeira e incentivar uma cultura de poupança e investimento de longo prazo.
Como foi a primeira emissão?
A nova emissão terá prazo de cinco anos, diferente da primeira emissão, que tinha vencimento de dois anos.
A taxa de lucro da segunda emissão será divulgada em 22 de setembro e deverá refletir as condições de mercado no momento da emissão.
Até a divulgação oficial da taxa, não é possível afirmar qual será o rendimento anual do novo T-Sukuk.
Quem pode participar e como?
A primeira emissão registrou forte procura.
Inicialmente planejada para AED 50 milhões, recebeu ordens de subscrição de aproximadamente AED 445 milhões.
Diante da demanda, o Ministério das Finanças aumentou o tamanho da emissão para AED 100 milhões.
Na primeira operação, o prazo era de dois anos e a taxa de lucro foi estabelecida em 4,30% ao ano, com pagamentos semestrais.
A subscrição da nova emissão será realizada por canais digitais aprovados.
Entre eles estão:
- plataforma eIPO da Dubai Financial Market;
- aplicativo DFM;
- aplicativo iVestor;
- canais digitais dos bancos participantes.
O Emirates NBD atua como banco receptor principal.
Também participam como bancos receptores o Emirates Islamic, ADIB, Ajman Bank, Mashreq, ADCB e First Abu Dhabi Bank.
É uma aplicação sem risco?
Depois da conclusão da alocação e liquidação, os títulos serão listados na Nasdaq Dubai, permitindo negociação no mercado secundário.
Isso significa que o investidor poderá, dentro das regras do mercado, manter o título até o vencimento ou negociar sua posição posteriormente por meio dos participantes autorizados.
A existência de mercado secundário não significa, entretanto, que o preço de negociação será necessariamente igual ao valor originalmente investido.
Por que essa emissão é relevante?
O Ministério das Finanças apresenta o T-Sukuk como um instrumento soberano respaldado pelo Governo dos Emirados.
Isso não deve ser interpretado como garantia de que o investidor não estará sujeito a todos os riscos associados a investimentos negociados no mercado secundário.
Além disso, caso o investidor venda o título antes do vencimento, o preço de mercado pode ser diferente do valor nominal.
Por isso, o investidor deve analisar as condições oficiais da emissão antes de aplicar.
Atenção
A iniciativa amplia o acesso de pessoas físicas ao mercado de dívida soberana dos Emirados.
Para residentes estrangeiros, incluindo brasileiros que vivem no país, o programa representa uma possibilidade de acesso direto a um instrumento financeiro emitido pelo Governo Federal, com entrada mínima de AED 1.000.
A iniciativa também faz parte da estratégia dos Emirados para desenvolver o mercado financeiro local e fortalecer o país como centro internacional de finanças islâmicas.
A Gazeta News não trata o T-Sukuk como recomendação de investimento.
A taxa da segunda emissão, prazo, condições de subscrição e demais regras devem ser consultados nos canais oficiais do Ministério das Finanças e das instituições participantes antes de qualquer aplicação.
Fonte: UAE Ministry of Finance / WAM.