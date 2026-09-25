UAE prepara segunda emissão de T-Sukuk com investimento mínimo de AED 1.000

Programa de títulos soberanos permite participação de cidadãos e residentes; nova emissão terá prazo de cinco anos e taxa de lucro será anunciada em 22 de setembro

O Ministério das Finanças dos Emirados Árabes Unidos anunciou a segunda emissão do programa Sovereign Retail T-Sukuk, instrumento de investimento soberano voltado a investidores individuais.



A nova emissão terá prazo de cinco anos e permitirá participação de cidadãos e residentes dos Emirados, com investimento mínimo de AED 1.000.



A taxa de lucro da nova emissão está prevista para ser anunciada em 22 de setembro de 2026. Portanto, o retorno da segunda emissão não deve ser confundido com a taxa de 4,30% ao ano oferecida na primeira emissão.





O T-Sukuk é um instrumento financeiro compatível com os princípios da Shariah, emitido pelo Governo Federal dos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com o Ministério das Finanças, os títulos são denominados em dirham e fazem parte da estratégia do governo para desenvolver o mercado local de sukuk e ampliar o acesso dos investidores a instrumentos financeiros soberanos.

Na prática, o investidor aplica dinheiro no instrumento por um período determinado e recebe pagamentos periódicos de lucro, de acordo com as condições da emissão.





O programa é destinado a cidadãos e residentes dos Emirados Árabes Unidos.

O valor mínimo para participação é de AED 1.000, o que permite que pessoas físicas tenham acesso ao produto sem precisar fazer um investimento elevado.

O governo apresenta o programa como uma iniciativa para ampliar a inclusão financeira e incentivar uma cultura de poupança e investimento de longo prazo.





A nova emissão terá prazo de cinco anos, diferente da primeira emissão, que tinha vencimento de dois anos.

A taxa de lucro da segunda emissão será divulgada em 22 de setembro e deverá refletir as condições de mercado no momento da emissão.

Até a divulgação oficial da taxa, não é possível afirmar qual será o rendimento anual do novo T-Sukuk.





A primeira emissão registrou forte procura.

Inicialmente planejada para AED 50 milhões, recebeu ordens de subscrição de aproximadamente AED 445 milhões.

Diante da demanda, o Ministério das Finanças aumentou o tamanho da emissão para AED 100 milhões.

Na primeira operação, o prazo era de dois anos e a taxa de lucro foi estabelecida em 4,30% ao ano, com pagamentos semestrais.





A subscrição da nova emissão será realizada por canais digitais aprovados.



Entre eles estão:

- plataforma eIPO da Dubai Financial Market;

- aplicativo DFM;

- aplicativo iVestor;

- canais digitais dos bancos participantes.

O Emirates NBD atua como banco receptor principal.

Também participam como bancos receptores o Emirates Islamic, ADIB, Ajman Bank, Mashreq, ADCB e First Abu Dhabi Bank.





Depois da conclusão da alocação e liquidação, os títulos serão listados na Nasdaq Dubai, permitindo negociação no mercado secundário.

Isso significa que o investidor poderá, dentro das regras do mercado, manter o título até o vencimento ou negociar sua posição posteriormente por meio dos participantes autorizados.

A existência de mercado secundário não significa, entretanto, que o preço de negociação será necessariamente igual ao valor originalmente investido.





O Ministério das Finanças apresenta o T-Sukuk como um instrumento soberano respaldado pelo Governo dos Emirados.

Isso não deve ser interpretado como garantia de que o investidor não estará sujeito a todos os riscos associados a investimentos negociados no mercado secundário.

Além disso, caso o investidor venda o título antes do vencimento, o preço de mercado pode ser diferente do valor nominal.

Por isso, o investidor deve analisar as condições oficiais da emissão antes de aplicar.





A iniciativa amplia o acesso de pessoas físicas ao mercado de dívida soberana dos Emirados.

Para residentes estrangeiros, incluindo brasileiros que vivem no país, o programa representa uma possibilidade de acesso direto a um instrumento financeiro emitido pelo Governo Federal, com entrada mínima de AED 1.000.

A iniciativa também faz parte da estratégia dos Emirados para desenvolver o mercado financeiro local e fortalecer o país como centro internacional de finanças islâmicas.



A Gazeta News não trata o T-Sukuk como recomendação de investimento.

A taxa da segunda emissão, prazo, condições de subscrição e demais regras devem ser consultados nos canais oficiais do Ministério das Finanças e das instituições participantes antes de qualquer aplicação.



Fonte: UAE Ministry of Finance / WAM.