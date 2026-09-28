Dior inaugura centro regional de distribuição em Dubai South para atender mercado do Oriente Médio

A Dior inaugurou um novo Centro Regional de Distribuição para o Oriente Médio em Dubai South, reforçando a presença da marca francesa de luxo nos Emirados e a posição de Dubai como centro regional de logística, comércio eletrônico e distribuição.
A instalação está localizada no EZDubai Logistics Hub, dentro do Dubai South, e ocupa 7.200 metros quadrados distribuídos em dois andares.
O centro foi desenvolvido para apoiar as operações da Dior em todo o Oriente Médio, incluindo gestão de estoque, processamento de pedidos e reposição das boutiques da marca. A estrutura também dará suporte ao crescimento das operações de comércio eletrônico da Dior nos Emirados Árabes Unidos.
Por que a Dior escolheu Dubai South?
A localização é estratégica para operações que precisam combinar diferentes meios de transporte.
O EZDubai Logistics Hub oferece acesso direto ao Porto de Jebel Ali por meio de um corredor logístico alfandegado e fica próximo ao Aeroporto Internacional Al Maktoum, permitindo integração entre transporte aéreo, marítimo e rodoviário.
Na prática, isso permite que a Dior mantenha seus estoques mais próximos dos mercados que atende, reduzindo o tempo necessário para reposição das lojas e aumentando a capacidade de responder à demanda regional.
O que será feito no novo centro?
O centro terá quatro funções principais:
gestão de estoque;
processamento e atendimento de pedidos;
reposição das boutiques da Dior no Oriente Médio;
suporte às operações de e-commerce da Dior nos Emirados.
A estratégia é aproximar o estoque dos mercados consumidores para tornar a cadeia de abastecimento mais ágil.
Segundo Dubai South, isso deverá contribuir para maior disponibilidade de produtos e reposição mais rápida nas boutiques da marca.
E-commerce também está no centro da operação
Além das lojas físicas, a instalação terá papel nas operações digitais da Dior nos Emirados.
O crescimento do comércio eletrônico exige estruturas capazes de armazenar produtos, processar pedidos e realizar entregas com rapidez.
Com o novo centro, a Dior passa a contar com uma base regional em Dubai para apoiar tanto sua rede física quanto as vendas online nos Emirados.
Centro possui certificação LEED Gold
O projeto também incorpora medidas de sustentabilidade.
A instalação recebeu a certificação LEED Gold, padrão internacional relacionado ao desempenho ambiental e à sustentabilidade de edifícios.
Entre as medidas adotadas pela Dior estão a otimização dos fluxos de transporte, a eliminação de plásticos de uso único nas embalagens e o aumento do uso de transporte marítimo quando possível.
A Dior também está utilizando veículos elétricos para entregas de última milha nos Emirados Árabes Unidos.
O que isso significa para Dubai?
A chegada do centro regional da Dior amplia a presença de uma das maiores marcas globais de luxo no ecossistema logístico do emirado.
Para Dubai South, o movimento também representa a atração de uma empresa internacional que utiliza a região como base para operações no Oriente Médio.
O impacto não se limita ao setor de luxo. A presença de empresas desse porte aumenta a demanda por infraestrutura logística, armazenagem, transporte, comércio eletrônico e serviços especializados.
Importante: o anúncio não significa a abertura de uma nova boutique Dior em Dubai. O novo espaço é um centro logístico e de distribuição, voltado para apoiar as operações existentes e o e-commerce.
Dubai South ganha mais peso como hub logístico
Dubai South concentra projetos relacionados a aviação, logística, comércio eletrônico e real estate.
A localização próxima ao Al Maktoum International Airport e a conexão com Jebel Ali fazem da região um ponto estratégico para empresas que precisam movimentar mercadorias entre os Emirados e outros mercados internacionais.
A instalação da Dior se soma a esse ecossistema e reforça a estratégia de Dubai South de atrair empresas globais para operações regionais.
Em resumo
A Dior inaugurou em Dubai South um centro regional de distribuição de 7.200 m² para apoiar suas operações no Oriente Médio.
A estrutura administrará estoque, pedidos, reposição de boutiques e e-commerce nos Emirados, utilizando a conectividade logística de Dubai South com Jebel Ali Port e Al Maktoum International Airport.
Para Dubai, a instalação representa mais um movimento de uma grande empresa internacional escolhendo o emirado como base para suas operações regionais.
Fonte: Dubai Media Office / Dubai South / WAM.