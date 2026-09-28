Dior inaugura centro regional de distribuição em Dubai South para atender mercado do Oriente Médio

A Dior inaugurou um novo Centro Regional de Distribuição para o Oriente Médio em Dubai South, reforçando a presença da marca francesa de luxo nos Emirados e a posição de Dubai como centro regional de logística, comércio eletrônico e distribuição.

A instalação está localizada no EZDubai Logistics Hub, dentro do Dubai South, e ocupa 7.200 metros quadrados distribuídos em dois andares.

O centro foi desenvolvido para apoiar as operações da Dior em todo o Oriente Médio, incluindo gestão de estoque, processamento de pedidos e reposição das boutiques da marca. A estrutura também dará suporte ao crescimento das operações de comércio eletrônico da Dior nos Emirados Árabes Unidos.

Por que a Dior escolheu Dubai South?

A localização é estratégica para operações que precisam combinar diferentes meios de transporte.

O EZDubai Logistics Hub oferece acesso direto ao Porto de Jebel Ali por meio de um corredor logístico alfandegado e fica próximo ao Aeroporto Internacional Al Maktoum, permitindo integração entre transporte aéreo, marítimo e rodoviário.

Na prática, isso permite que a Dior mantenha seus estoques mais próximos dos mercados que atende, reduzindo o tempo necessário para reposição das lojas e aumentando a capacidade de responder à demanda regional.

O que será feito no novo centro?

O centro terá quatro funções principais:

gestão de estoque;

processamento e atendimento de pedidos;

reposição das boutiques da Dior no Oriente Médio;

suporte às operações de e-commerce da Dior nos Emirados.

A estratégia é aproximar o estoque dos mercados consumidores para tornar a cadeia de abastecimento mais ágil.

Segundo Dubai South, isso deverá contribuir para maior disponibilidade de produtos e reposição mais rápida nas boutiques da marca.

E-commerce também está no centro da operação

Além das lojas físicas, a instalação terá papel nas operações digitais da Dior nos Emirados.

O crescimento do comércio eletrônico exige estruturas capazes de armazenar produtos, processar pedidos e realizar entregas com rapidez.

Com o novo centro, a Dior passa a contar com uma base regional em Dubai para apoiar tanto sua rede física quanto as vendas online nos Emirados.

Centro possui certificação LEED Gold

O projeto também incorpora medidas de sustentabilidade.

A instalação recebeu a certificação LEED Gold, padrão internacional relacionado ao desempenho ambiental e à sustentabilidade de edifícios.

Entre as medidas adotadas pela Dior estão a otimização dos fluxos de transporte, a eliminação de plásticos de uso único nas embalagens e o aumento do uso de transporte marítimo quando possível.

A Dior também está utilizando veículos elétricos para entregas de última milha nos Emirados Árabes Unidos.

O que isso significa para Dubai?

A chegada do centro regional da Dior amplia a presença de uma das maiores marcas globais de luxo no ecossistema logístico do emirado.

Para Dubai South, o movimento também representa a atração de uma empresa internacional que utiliza a região como base para operações no Oriente Médio.

O impacto não se limita ao setor de luxo. A presença de empresas desse porte aumenta a demanda por infraestrutura logística, armazenagem, transporte, comércio eletrônico e serviços especializados.

Importante: o anúncio não significa a abertura de uma nova boutique Dior em Dubai. O novo espaço é um centro logístico e de distribuição, voltado para apoiar as operações existentes e o e-commerce.

Dubai South ganha mais peso como hub logístico

Dubai South concentra projetos relacionados a aviação, logística, comércio eletrônico e real estate.

A localização próxima ao Al Maktoum International Airport e a conexão com Jebel Ali fazem da região um ponto estratégico para empresas que precisam movimentar mercadorias entre os Emirados e outros mercados internacionais.

A instalação da Dior se soma a esse ecossistema e reforça a estratégia de Dubai South de atrair empresas globais para operações regionais.

Em resumo

A Dior inaugurou em Dubai South um centro regional de distribuição de 7.200 m² para apoiar suas operações no Oriente Médio.

A estrutura administrará estoque, pedidos, reposição de boutiques e e-commerce nos Emirados, utilizando a conectividade logística de Dubai South com Jebel Ali Port e Al Maktoum International Airport.

Para Dubai, a instalação representa mais um movimento de uma grande empresa internacional escolhendo o emirado como base para suas operações regionais.

Fonte: Dubai Media Office / Dubai South / WAM.

