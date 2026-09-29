Etihad Rail inaugura estação em Dubai e inicia operação de trens de passageiros

Estação Al Yalayis conecta o emirado a Abu Dhabi em cerca de uma hora, com tarifas a partir de AED 39

Moradores e visitantes de Dubai poderão viajar de trem para Abu Dhabi e Fujairah a partir desta quarta-feira, 30 de setembro. A nova estação Al Yalayis, em Jumeirah Golf Estates, foi inaugurada na segunda-feira (28) e marca a entrada de Dubai na rede de trens de passageiros da Etihad Rail.



A cerimônia contou com a presença do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, do príncipe herdeiro de Dubai, Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e do presidente do conselho da Etihad Rail, Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Antes da inauguração, o presidente fez o trajeto entre Abu Dhabi e Dubai a bordo de um dos novos trens.



Localização e integração com o metrô

A estação Al Yalayis fica próxima à Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), em frente à estação Jumeirah Golf Estates da linha vermelha do metrô de Dubai. Uma passarela exclusiva para pedestres permite a conexão direta entre os dois sistemas.A estação atende áreas do sul de Dubai, como Al Furjan, Dubai Investment Park, Green Community, Dubai Production City, Expo City Dubai e Dubai South.

Preços e horários

O trajeto entre Dubai e Abu Dhabi leva cerca de 64 minutos. As passagens começam em AED 39 na classe Comfort e AED 109 na Premium.O primeiro trem parte de Dubai às 6h14 e chega a Abu Dhabi às 7h18. Outros horários disponíveis incluem 7h14, 13h14, 17h14 e 18h14.

Também haverá viagens para Fujairah. No dia da abertura, o trem sai de Dubai às 13h57 e chega às 15h07. A viagem dura cerca de 1h10, com tarifas a partir de AED 29 na Comfort e AED 89 na Premium, dependendo da data.



As passagens podem ser compradas pelo aplicativo e pelo site da Etihad Rail, além das máquinas disponíveis nas estações. A integração com o sistema Nol permite utilizar um único QR code para o trem, metrô, bonde e ônibus.



Estrutura

A estação conta com 400 vagas de estacionamento, 20 vagas para pessoas com deficiência, quatro pontos de ônibus e 20 pontos de táxi. O complexo também terá livraria, cafés, locadora de veículos e supermercado.

Expansão da rede

A inauguração de Al Yalayis, junto com a estação de Al Dhaid, em Sharjah, representa uma nova etapa da expansão da rede nacional de passageiros.As estações de Liwa e Madinat Zayed estão previstas para entrar em operação em 30 de novembro. As demais estações de Al Dhafra devem ser abertas em 30 de dezembro, enquanto a estação Sharjah University City está prevista para março de 2027.Quando concluída, a rede ferroviária de passageiros terá cerca de 900 quilômetros e conectará 11 cidades e regiões dos Emirados Árabes Unidos, de Al Sila, no oeste do país, a Fujairah, no leste.