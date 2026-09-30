‘Sangue por todo lado’: passageira relata ataque com faca em voo desviado para a Arábia Saudita

Uma passageira de um voo da Flydubai que precisou ser desviado para a Arábia Saudita nesta quarta-feira (30) relatou momentos de pânico a bordo após uma suposta briga entre membros da tripulação. Segundo a mãe de uma das passageiras, a filha contou que ouviu gritos, viu um homem com uma faca e que havia “sangue por toda parte”.

De acordo com dois oficiais israelenses citados pela Reuters, o copiloto teria esfaqueado o comandante antes que integrantes da tripulação de cabine entrassem na cabine de comando e assumissem o controle da aeronave. O comandante teria ficado gravemente ferido, enquanto o copiloto também sofreu ferimentos.

O voo FZ1073 havia partido de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com destino a Tel Aviv. A aeronave sobrevoava a Jordânia quando mudou de rota para a Arábia Saudita após emitir sinais de emergência três vezes. Em uma delas, chegou a transmitir o código associado a sequestro, segundo o Flightradar24.

O avião pousou no aeroporto de Tabuk por volta das 4h30, no horário de Brasília. A Flydubai informou que todos os passageiros estavam em segurança. Segundo o aeroporto saudita, piloto e copiloto foram hospitalizados.

Dados de voo indicam que a aeronave perdeu cerca de 14 mil pés de altitude em menos de 30 segundos pouco antes do primeiro alerta de emergência.

A ocorrência mobilizou autoridades israelenses, que trabalham para retirar os passageiros do país. Segundo a imprensa israelense, havia pelo menos 150 cidadãos de Israel a bordo. O caso também estaria sendo investigado pelo Mossad, principal agência de inteligência de Israel.

Fonte: G1