Eleições 2026: brasileiros nos Emirados Árabes Unidos poderão votar em Abu Dhabi e Dubai

Brasileiros aptos a votar nos Emirados Árabes Unidos nas eleições de 2026 deverão comparecer presencialmente a um dos locais oficiais de votação em Abu Dhabi ou Dubai. O voto no exterior é destinado exclusivamente à eleição para Presidente da República.
Onde votar
Abu Dhabi: Embaixada do Brasil — Al Bateen Gardens, C3 Tower.
Dubai: Hotel Two Seasons — Sheikh Zayed Road, Al Sufouh 2, Dubai Internet City, próximo à estação de metrô.
Horário:das 8h às 17h, no horário local dos Emirados Árabes Unidos.
As datas previstas são 4 de outubro, para o primeiro turno, e 25 de outubro, para o segundo turno, caso haja.
Quem pode votar
Podem votar nos Emirados apenas os eleitores que transferiram regularmente o título de eleitor para uma zona eleitoral do exterior vinculada aos postos eleitorais brasileiros no país.
No exterior, o voto é restrito ao cargo de Presidente da República. Não existe voto em trânsito fora do Brasil.
Documentos aceitos
É necessário apresentar um documento oficial brasileiro com foto. São aceitos:
- Passaporte brasileiro, inclusive se estiver vencido há até dois anos;
- Carteira de Identidade (RG), inclusive na versão digital;
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH), física ou digital;
- Carteira de Trabalho;
- Carteira de Reservista.
Os eleitores devem conferir previamente sua situação eleitoral e o local de votação antes de comparecer às urnas.