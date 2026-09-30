Eleições 2026: brasileiros nos Emirados Árabes Unidos poderão votar em Abu Dhabi e Dubai

Eleitores que transferiram o título para o exterior devem comparecer presencialmente aos locais de votação e apresentar um documento brasileiro com foto

Brasileiros aptos a votar nos Emirados Árabes Unidos nas eleições de 2026 deverão comparecer presencialmente a um dos locais oficiais de votação em Abu Dhabi ou Dubai. O voto no exterior é destinado exclusivamente à eleição para Presidente da República.



Onde votar

Abu Dhabi: Embaixada do Brasil — Al Bateen Gardens, C3 Tower.



Dubai: Hotel Two Seasons — Sheikh Zayed Road, Al Sufouh 2, Dubai Internet City, próximo à estação de metrô.



Horário:

das 8h às 17h, no horário local dos Emirados Árabes Unidos.

As datas previstas são 4 de outubro, para o primeiro turno, e 25 de outubro, para o segundo turno, caso haja.



Quem pode votar

Podem votar nos Emirados apenas os eleitores que transferiram regularmente o título de eleitor para uma zona eleitoral do exterior vinculada aos postos eleitorais brasileiros no país.



No exterior, o voto é restrito ao cargo de Presidente da República. Não existe voto em trânsito fora do Brasil.



Documentos aceitos

É necessário apresentar um documento oficial brasileiro com foto. São aceitos:



- Passaporte brasileiro, inclusive se estiver vencido há até dois anos;

- Carteira de Identidade (RG), inclusive na versão digital;

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH), física ou digital;

- Carteira de Trabalho;

- Carteira de Reservista.



Os eleitores devem conferir previamente sua situação eleitoral e o local de votação antes de comparecer às urnas.