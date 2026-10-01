Pink Caravan oferece exames gratuitos de prevenção ao câncer de mama em todos os sete emirados durante outubro

Campanha começa em 1º de outubro e terá nove clínicas fixas, unidades móveis e mais de 75 ativações, incluindo atendimentos em comunidades, empresas, universidades e eventos.

Moradores dos Emirados Árabes Unidos terão acesso a exames gratuitos para detecção precoce do câncer de mama durante todo o mês de outubro. A iniciativa faz parte da campanha Pink Caravan 2026, promovida pela organização Friends of Cancer Patients (FOCP), e começa nesta quinta-feira, 1º de outubro, em referência ao mês de conscientização sobre o câncer de mama.



A programação deste ano reúne nove clínicas fixas nos sete emirados, além de clínicas móveis e miniunidades que circularão por comunidades, empresas, universidades, áreas residenciais e espaços de lazer. Os exames são gratuitos e estão sujeitos aos critérios de elegibilidade. WAM



Onde serão realizados os exames

As nove clínicas fixas funcionarão ao longo de outubro:



EmiradoLocalAbu DhabiMushrif MallAl AinMall of Al Ain e Makani ZakherDubaiCity WalkSharjahAl Majaz Waterfront e Al Dhaid MallUmm Al QuwainMall of UAQRas Al KhaimahRAK MallFujairahLulu Mall

Além dos pontos fixos, as unidades móveis e miniunidades da Pink Caravan percorrerão diferentes regiões dos EAU durante o mês. A programação inclui visitas a bairros residenciais, centros comerciais e de lazer, universidades, empresas e entidades governamentais. WAM



Quais exames são oferecidos?

A campanha oferece exame clínico das mamas e mamografia, de acordo com os critérios médicos de elegibilidade.



Segundo a própria FOCP, a mamografia é destinada a mulheres saudáveis com 40 anos ou mais e sem sintomas de câncer de mama. O exame clínico é realizado por profissionais de saúde e inclui a avaliação do tecido mamário e das regiões dos linfonodos. FOCP



Na programação comunitária da campanha, os exames clínicos estão disponíveis para homens e mulheres, enquanto a mamografia é direcionada às mulheres que atendem aos critérios estabelecidos.

Importante: pessoas que apresentam sintomas ou alterações devem seguir orientação médica e não utilizar uma campanha de rastreamento como substituição de uma avaliação clínica.



Evento especial em Sharjah

Um dos destaques da programação será o retorno do Pink Caravan Community Event, realizado pelo terceiro ano consecutivo em Aljada, Sharjah.

2 a 4 de outubro de 2026

17h às 23h

Aljada, Sharjah

Entrada gratuita

Durante os três dias, a unidade móvel oferecerá exames clínicos gratuitos para homens e mulheres e mamografias para mulheres com 40 anos ou mais, conforme os critérios de elegibilidade.



O evento também terá workshops educativos, atividades esportivas e de bem-estar, experiências interativas, entretenimento infantil, áreas de lazer e mercado comunitário. Segundo a organização, a proposta é integrar a prevenção a uma experiência familiar, tornando o acesso ao rastreamento mais simples.



Em 2025, a edição de Aljada recebeu aproximadamente 8.140 participantes e visitantes e realizou 1.134 exames clínicos das mamas, segundo relatório da própria FOCP. FOCP

Mais de 19 mil exames realizados no ano passado



A campanha de 2026 parte dos resultados registrados na edição anterior. Em 2025, a Pink Caravan realizou mais de 19 mil exames gratuitos, atendendo 17.458 mulheres e 2.244 homens.



Para este ano, a organização ampliou a presença da campanha com uma programação que inclui mais de 75 ativações, entre clínicas fixas, unidades móveis, ações em empresas e eventos comunitários.

Empresas e universidades também podem participar

A Pink Caravan também oferece ações específicas para empresas e instituições de ensino, que podem solicitar clínicas e organizar atividades de conscientização e dias de saúde para funcionários e estudantes.



As ações incluem informações sobre saúde das mamas, sinais e sintomas, autoexame e importância do rastreamento periódico.



Quem organiza a campanha?

A Pink Caravan é uma iniciativa da Friends of Cancer Patients (FOCP), organização sediada em Sharjah que atua na conscientização, prevenção e detecção precoce do câncer nos Emirados Árabes Unidos.



A campanha de 2026 tem a Crescent Petroleum como principal parceira, além de uma rede de patrocinadores, apoiadores e parceiros médicos. Entre os parceiros médicos estão Advanced Care Oncology Center, Zulekha Hospital, University Hospital Sharjah, NMC Royal Hospital Sharjah e Canadian Hospital.







Pink Caravan 2026 — Breast Cancer Awareness Month

Período: 1º a 31 de outubro de 2026

Abrangência: sete emirados dos EAU

Serviços: exame clínico das mamas e mamografia para pessoas elegíveis

Clínicas fixas: nove locais

Clínicas móveis: comunidades, empresas, universidades e outros espaços

Custo: gratuito, conforme critérios de elegibilidade

Para consultar cronograma, critérios de elegibilidade e informações de registro, a orientação é acompanhar os canais oficiais da Pink Caravan/FOCP, já que a programação das unidades móveis é distribuída ao longo do mês.

