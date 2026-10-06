Mercado residencial de Dubai se aproxima de AED 350 bilhões em transações em 2026

O mercado residencial de Dubai movimentou aproximadamente AED 345 bilhões em transações nos primeiros oito meses de 2026, ficando próximo da marca de AED 350 bilhões.

Segundo dados do Dubai Land Department (DLD) citados pelo Khaleej Times, foram registradas 103.978 transações residenciais entre janeiro e agosto, envolvendo compradores, investidores e usuários finais em diferentes segmentos do mercado.

O resultado mantém Dubai entre os mercados imobiliários mais ativos internacionalmente, mesmo diante de um cenário regional marcado por incertezas geopolíticas.

Mais de AED 286 bilhões movimentados até junho

Somente entre janeiro e junho, Dubai registrou AED 286,43 bilhões em vendas imobiliárias, distribuídas por 79.229 transações.

Os dados mais recentes mostram que o mercado continuou ativo durante julho e agosto, levando o valor acumulado das transações residenciais para a faixa de AED 345 bilhões ao final de agosto.

O próprio Dubai Land Department disponibiliza uma plataforma de dados imobiliários com informações sobre transações, vendas, hipotecas, imóveis, projetos e outras categorias do mercado.

O que está sustentando o mercado?

A atividade continua sendo impulsionada por diferentes grupos de compradores.

Entre eles estão investidores internacionais, pessoas de alto patrimônio — os chamados HNWIs — e residentes que compram imóveis para uso próprio. A combinação de crescimento populacional, chegada de novos residentes e demanda internacional vem contribuindo para manter o volume de negócios elevado.

Outro componente importante continua sendo o mercado de imóveis off-plan, vendidos antes da conclusão da construção.

Em agosto, por exemplo, Dubai registrou 15.258 transações imobiliárias, avaliadas em AED 41,35 bilhões. Desse total, 11.243 foram transações de venda, somando AED 26,71 bilhões.

Volume elevado não significa que todos os imóveis estão subindo

Apesar do elevado volume de transações, os indicadores mais recentes também apontam para um mercado entrando em uma fase mais madura.

Dados da ValuStrat mostram que, em agosto, os valores de villas caíram 1,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior, enquanto os apartamentos registraram queda de 5,3% na mesma comparação. A análise também mostrou que boa parte das comunidades manteve seus valores relativamente estáveis.

Outro levantamento da Cavendish Maxwell apontou que o preço residencial médio caiu 1,7% em termos anuais em agosto, para AED 1.636 por pé quadrado, marcando a primeira queda anual desde fevereiro de 2021.

Isso significa que volume de vendas e preço dos imóveis são indicadores diferentes: Dubai pode continuar registrando muitas transações mesmo enquanto determinados segmentos passam por estabilização ou correção de preços.

Investidores continuam atentos a Dubai

O cenário mantém o emirado no radar de investidores internacionais, mas os números sugerem que a análise do mercado precisa ser cada vez mais específica.

Localização, tipo de imóvel, estágio de construção, preço por metro quadrado, demanda por aluguel e perfil do comprador podem produzir resultados diferentes dentro do mesmo mercado.

Para quem está avaliando uma compra, os dados agregados de AED 345 bilhões mostram o tamanho da atividade, mas não devem ser utilizados isoladamente para concluir que um determinado imóvel terá valorização.

Dubai continua atraindo capital internacional

O desempenho de 2026 reforça o peso do setor imobiliário dentro da economia de Dubai e sua capacidade de atrair capital internacional.

Ao mesmo tempo, os indicadores de preços sugerem uma transição de um período de forte valorização para um mercado potencialmente mais seletivo, no qual qualidade do ativo, localização e preço de entrada ganham ainda mais importância.

Fonte: Dubai Land Department (DLD) / Khaleej Times / ValuStrat / Cavendish Maxwell.

