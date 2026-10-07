Global Village anuncia Season 31 em Dubai: veja o que esperar, atrações, horários e países

Temporada 31 começa em 14 de outubro e segue até maio de 2027; destino reúne pavilhões culturais, gastronomia internacional, compras, shows, parque de diversões e atrações para diferentes idades

O Global Village, um dos destinos sazonais mais conhecidos de Dubai, já tem data para retornar. A Season 31 começa na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, e seguirá até maio de 2027, com o tema “A More Wonderful World”.



Considerado um dos principais destinos multiculturais de entretenimento da cidade, o espaço reúne em um único complexo experiências de diferentes partes do mundo, incluindo pavilhões culturais, restaurantes, mercados, apresentações ao vivo, atrações para crianças e brinquedos radicais.



A organização ainda promete anunciar novas experiências e atrações adicionais antes da abertura oficial da temporada. Por isso, parte da programação da Season 31 ainda não foi divulgada.



O que encontrar no Global Village?

A proposta do Global Village é permitir que o visitante faça uma espécie de viagem pelo mundo sem sair de Dubai.

Entre os principais espaços estão os pavilhões culturais, onde é possível encontrar produtos, artesanato, roupas, acessórios, alimentos, doces, especiarias e outros itens associados a diferentes países e regiões.



Também há uma grande variedade gastronômica, com restaurantes, cafés, barracas de comida de rua e áreas temáticas.



Na última temporada, o complexo chegou a reunir mais de 250 opções de alimentação, além de milhares de pontos de venda. A estrutura inclui áreas como Restaurant Plaza, Fiesta Street, Asia Boulevard e Dessert District.



Quais países e culturas estão representados?

Na temporada anterior, o Global Village contou com 30 pavilhões representando mais de 90 culturas.

Entre os pavilhões e regiões representados estão:

- Emirados Árabes Unidos

- Arábia Saudita

- Bahrein

- Kuwait

- Catar

- Omã

- Iêmen

- Iraque

- Jordânia

- Palestina

- Síria

- Líbano

- Irã

- Turquia

- Afeganistão

- Índia

- Paquistão

- Sri Lanka e Bangladesh

- China

- Japão

- Coreia

- Tailândia

- Rússia

- Egito

- Marrocos

- África

- Europa

- Américas



A organização também possui o espaço 971 From the Community, dedicado à comunidade local.



Para a Season 31, o site oficial já destaca novamente diferentes pavilhões e informa que a experiência reúne culturas, gastronomia, produtos e apresentações de diversas partes do mundo. A configuração final dos pavilhões pode sofrer alterações ao longo da temporada.



O que foi destaque na última temporada?

A Season 30 marcou os 30 anos do Global Village e trouxe uma série de novas atrações.

Entre os principais destaques estiveram:



- Gardens of the World

Uma área paisagística criada para representar diferentes partes do mundo por meio de jardins, flores e elementos inspirados em monumentos internacionais.



- Dragon Kingdom

Uma experiência imersiva com 11 salas temáticas, combinando fantasia, mistério e aventura.



- The Little Wonderers

Uma área de aventura indoor voltada especialmente para crianças dentro do Carnaval.



- Mais de 200 atrações

O Carnaval reuniu mais de 200 brinquedos, jogos e atrações, incluindo opções para crianças e atrações voltadas para quem procura mais adrenalina.



- Fast Live Spectacular

A temporada também trouxe um novo espetáculo de acrobacias e ação, com carros, motos, drifting, saltos, fogo e performances de dublês.



- Shows internacionais

A programação da Season 30 contou com mais de 40.500 apresentações, envolvendo cerca de 450 artistas de mais de 30 nacionalidades.

Também fizeram parte da programação apresentações de dança, música, performances culturais, teatro infantil, artistas de rua, shows de luzes e fogos de artifício.



- Fogos de artifício

Uma das tradições do Global Village continuou na última temporada: os shows de fogos de artifício nas noites de sexta-feira e sábado, às 21h.



E o que há de novo na Season 31?

A organização confirmou que a nova temporada terá novas atrações e experiências, mas ainda não divulgou a lista completa.

O que já foi confirmado é a abertura em 14 de outubro de 2026, com funcionamento até maio de 2027.



O Global Village informou que novos anúncios serão feitos antes da abertura, incluindo detalhes sobre as novidades, experiências aprimoradas e atrações que estarão de volta.



Por isso, a recomendação para quem pretende visitar é acompanhar os canais oficiais do Global Village nas próximas semanas, quando a programação completa da Season 31 será apresentada.



É um passeio para a família?

Sim. O Global Village é apresentado oficialmente como um destino family-friendly, com atrações para diferentes faixas etárias.

Além dos pavilhões e restaurantes, existem áreas especificamente voltadas para crianças, apresentações infantis, brinquedos, jogos e atrações familiares.



Ao mesmo tempo, o complexo também possui opções para adultos e para quem procura experiências mais radicais, incluindo atrações do Carnaval, espetáculos, gastronomia, compras e entretenimento noturno.



Na Season 30, por exemplo, a programação infantil incluiu apresentações no Kids Theatre, enquanto o Carnaval reunia atrações para crianças, famílias e visitantes em busca de adrenalina.



Horários de funcionamento

Para a Season 31, os horários divulgados oficialmente são:

Segunda a quinta-feira:

16h às 0h

Sexta-feira, sábado e domingo:

16h à 1h



Terças-feiras:

O local é reservado exclusivamente para famílias e mulheres, exceto quando a terça-feira coincidir com um feriado.



Os horários podem sofrer alterações em datas especiais e feriados, por isso é recomendável conferir a programação oficial antes da visita.



Quando começa?

14 de outubro de 2026

A Season 31 ficará aberta até maio de 2027.



O Global Village funciona como atração sazonal e tradicionalmente concentra suas atividades durante os meses de temperaturas mais amenas em Dubai.



E para quem queria abrir um negócio no Global Village?

As inscrições comerciais para a Season 31 já foram encerradas.

A Global Village havia prorrogado até 16 de setembro de 2026 a última oportunidade para empresas e empreendedores se candidatarem às categorias de restaurantes e cafés e quiosques e food trolleys.



Portanto, neste momento, não é correto divulgar a Season 31 como uma oportunidade de inscrição aberta para novos negócios de alimentação.



O portal comercial da Global Village continua apresentando informações sobre categorias de parceria e oportunidades comerciais, mas isso não significa que existam vagas abertas para a temporada.



Um dos destinos mais visitados de Dubai

A importância do Global Village para o turismo e entretenimento de Dubai também aparece nos números.

Na temporada anterior, o destino recebeu mais de 10,5 milhões de visitantes, consolidando-se como uma das grandes atrações sazonais do emirado.



Ao longo de suas três décadas de funcionamento, o Global Village se transformou de uma iniciativa local em um grande complexo multicultural que reúne visitantes, residentes e turistas internacionais.





Global Village Dubai — Season 31

Abertura: 14 de outubro de 2026

Temporada: outubro de 2026 a maio de 2027

Horário: 16h–0h de segunda a quinta; 16h–1h de sexta a domingo

Terças: famílias e mulheres, exceto feriados

Terças-feiras são destinadas a mulheres e famílias, exceto quando coincidirem com feriados.

Local: Dubai, Emirados Árabes Unidos



*A programação completa de atrações e novidades da Season 31 será divulgada pelo Global Village antes da abertura.