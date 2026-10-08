Dubai ganha quase 227 mil novos moradores em 2026 e passa de 4,8 milhões de habitantes

A população de Dubai cresceu 226.885 pessoas desde o início de 2026 e chegou a 4.807.185 habitantes. Os números são do Dubai Data and Statistics Establishment, órgão ligado à Digital Dubai que publica as estatísticas populacionais do emirado em tempo real.

É uma alta de quase 5% em nove meses, ou mais de 800 novos moradores por dia, em média. Só em setembro, a cidade ganhou mais de 24 mil habitantes.

Os dados também mostram quem está chegando. A faixa de 30 a 34 anos é a maior da população, com 15,45% do total, o que confirma o peso de profissionais em idade ativa no crescimento da cidade.

O número de famílias também cresceu. Dubai ganhou 62.800 novos domicílios nos últimos 12 meses e chegou a 858 mil no total.

Os homens são a maioria, com 68,5% da população, e as mulheres somam 31,5%.

Além dos moradores, Dubai recebe 1,81 milhão de pessoas por dia durante o horário comercial. São trabalhadores que vivem em emirados vizinhos, como Sharjah e Ajman, e se deslocam diariamente para a cidade.

O que isso muda para quem mora em Dubai

O crescimento acelerado ajuda a explicar a pressão sobre o trânsito e o mercado de aluguel. Nesta semana, a KHDA, órgão que regula as escolas particulares de Dubai, anunciou que vai avaliar dar às escolas mais liberdade para definir o horário de entrada e saída, para aliviar o congestionamento da manhã.

O transporte também está mudando. A Etihad Rail abriu na terça-feira (30) a estação Al Yalayis, a primeira de Dubai na rede de passageiros. A procura foi tão grande que a empresa criou seis viagens extras entre Dubai e Abu Dhabi neste fim de semana.



Fonte: Dubai Data and Statistics Establishment / Digital Dubai