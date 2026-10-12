Dubai cria Autoridade de Longevidade para regular terapias, atrair investimentos e desenvolver novo polo de saúde

Nova Dubai Longevity Authority será presidida pelo xeque Hamdan bin Mohammed e terá atuação sobre pesquisa, ensaios clínicos, fabricação e clínicas especializadas

Dubai criou uma nova autoridade dedicada ao desenvolvimento e à regulamentação do setor de longevidade, bem-estar e saúde avançada.

O Dubai Longevity Authority (DLA) foi estabelecido pela Lei nº 17 de 2026, emitida pelo xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai.

A nova entidade tem como objetivo posicionar Dubai como um centro global para longevidade regulamentada, wellness e serviços avançados de saúde, além de atrair investimentos, empresas especializadas e profissionais para o setor.

Quem comandará a nova autoridade?

A estrutura de liderança foi definida por dois decretos.

O Decreto nº 14 de 2026 estabelece que o xeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Herdeiro de Dubai, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa dos Emirados, será o Presidente da Dubai Longevity Authority.

Já o Decreto nº 15 de 2026 nomeou Helal Saeed Almarri, diretor-geral do Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET), como Presidente do Conselho de Administração da autoridade.

O que exatamente a Dubai Longevity Authority fará?

Um dos pontos mais importantes da nova estrutura é que a DLA não será apenas uma iniciativa voltada ao bem-estar.

A autoridade terá uma função regulatória.

Segundo o Dubai Media Office, sua missão será desenvolver e implementar um sistema regulatório baseado em evidências científicas e proporcional ao nível de risco para terapias e inovações relacionadas à longevidade.

A atuação deverá abranger toda a cadeia do setor:

pesquisa e desenvolvimento;

ensaios clínicos;

fabricação;

distribuição e prestação de serviços;

clínicas e atendimento a pacientes.

Isso significa que Dubai pretende criar uma estrutura que acompanhe o desenvolvimento de novas soluções desde a pesquisa até sua aplicação clínica.

O que significa “longevidade” nesse contexto?

O conceito utilizado pela nova autoridade vai além da ideia de simplesmente aumentar a expectativa de vida.

A estratégia apresentada pelo governo de Dubai envolve healthy longevity, ou longevidade saudável: aumentar os anos de vida vividos com saúde, qualidade de vida, independência e menor impacto de doenças crônicas.

A proposta combina áreas como ciências da vida, biotecnologia, medicina preventiva, inovação clínica e tecnologias médicas.

A autoridade também deverá trabalhar com intervenções preventivas, terapias avançadas e modelos de saúde que priorizem a manutenção da saúde ao longo do envelhecimento.

Dubai quer atrair empresas e investimentos

Além da dimensão médica, a criação da DLA possui uma forte componente econômica.

O governo de Dubai afirma que o setor de longevidade, wellness e saúde avançada está entre as novas fronteiras econômicas de crescimento global.

A autoridade deverá trabalhar para criar maior previsibilidade regulatória para empresas que atuam nesse mercado e facilitar a entrada de investimentos, tecnologia, capacidade industrial e profissionais especializados.

Entre as prioridades estão atrair empresas de alto potencial, investir em negócios estratégicos e facilitar a transferência de tecnologia e de novos modelos de negócios para a economia de Dubai.

Para Dubai, portanto, a longevidade passa a ser tratada simultaneamente como uma questão de saúde, inovação e desenvolvimento econômico.

Pesquisa e ensaios clínicos

Outro aspecto relevante é a intenção de estruturar um ambiente regulatório para experimentação e desenvolvimento de novas terapias.

A DLA deverá estabelecer mecanismos para permitir experimentação segura e crescimento do setor, além de supervisionar atividades relacionadas a ensaios clínicos.

A ideia é criar uma cadeia integrada, na qual pesquisadores, empresas de biotecnologia, fabricantes, profissionais de saúde e clínicas possam atuar dentro de um ambiente regulatório comum.

A autoridade também pretende utilizar conhecimento e especialistas internacionais e promover colaboração por meio de eventos e iniciativas globais.

Quais órgãos de Dubai estarão envolvidos?

A Dubai Longevity Authority será coordenada com diferentes entidades públicas.

Entre elas estão:

Dubai Health Authority (DHA)

Dubai Health

Dubai Municipality

Dubai Future Foundation

A intenção é integrar a nova estrutura ao ecossistema de saúde, inovação, ciência e tecnologia já existente no emirado.

Relação com a Agenda Econômica D33

A criação da autoridade também está ligada à Dubai Economic Agenda D33, estratégia econômica do emirado para ampliar a competitividade e diversificar sua economia.

O governo afirma que a nova autoridade poderá contribuir para o desenvolvimento de um setor de produtos e serviços terapêuticos avançados, atraindo investimentos e criando capacidade especializada em Dubai.

A iniciativa também está relacionada à Dubai Social Agenda 33, que estabelece objetivos ligados à qualidade de vida e à longevidade saudável da população.

Dubai quer transformar saúde preventiva em uma indústria

A criação da DLA acontece em um momento em que governos e empresas de saúde em diferentes partes do mundo ampliam investimentos em prevenção, medicina personalizada, biotecnologia e tecnologias voltadas ao envelhecimento saudável.

Uma reportagem publicada pelo The National após o anúncio destacou que a nova estratégia de Dubai busca deslocar parte do foco do sistema de saúde do tratamento de doenças crônicas para a prevenção e o envelhecimento saudável.

O tema tem também uma dimensão econômica.

Doenças crônicas como obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares representam custos relevantes para os sistemas de saúde e para a economia, enquanto populações mais saudáveis podem permanecer economicamente ativas por mais tempo.

Nesse contexto, a chamada longevity economy envolve não apenas tratamentos médicos, mas também diagnóstico preventivo, nutrição, atividade física, tecnologias de saúde, medicina personalizada, pesquisa e serviços especializados.

Isso significa que Dubai vai oferecer tratamentos para “viver mais”?

Não necessariamente.

A criação da autoridade não significa que Dubai esteja garantindo tratamentos capazes de prolongar a vida, nem que todas as terapias associadas à longevidade tenham eficácia comprovada.

O objetivo anunciado oficialmente é criar uma estrutura baseada em ciência para regular, supervisionar e desenvolver terapias e inovações relacionadas à longevidade.

Esse ponto é importante porque o mercado internacional de longevity inclui desde pesquisas médicas e terapias em desenvolvimento até serviços de wellness com diferentes níveis de evidência científica.

A proposta da DLA é justamente criar um ambiente regulatório que permita o desenvolvimento do setor dentro de parâmetros de segurança, ética e conformidade.

O que pode mudar para quem vive em Dubai?

Para residentes e visitantes, os efeitos mais imediatos não são necessariamente a criação de um novo tratamento disponível ao público.

A iniciativa pode, ao longo do tempo, contribuir para a expansão do ecossistema de medicina preventiva, diagnósticos avançados, pesquisa clínica, biotecnologia e serviços especializados em envelhecimento saudável.

Também pode aumentar o número de empresas internacionais e profissionais especializados interessados em estabelecer operações no emirado.

Mas quais tratamentos estarão efetivamente disponíveis ao público, quais serão licenciados e quais serviços poderão ser oferecidos dependerá dos regulamentos, licenças e padrões que a nova autoridade desenvolver.

Oportunidade para o setor de saúde e tecnologia

Para empresas internacionais, a criação da DLA sinaliza que Dubai pretende transformar a longevidade em um setor econômico estruturado.

As oportunidades potenciais incluem:

biotecnologia;

pesquisa médica;

ensaios clínicos;

inteligência artificial aplicada à saúde;

diagnóstico e medicina preventiva;

dispositivos médicos;

terapias avançadas;

fabricação farmacêutica;

clínicas especializadas;

wellness e saúde preventiva;

formação e atração de profissionais especializados.

A própria autoridade afirma que pretende atrair empresas de alto potencial, investimentos e talentos especializados para o emirado.

O que acontece agora?

A criação legal da Dubai Longevity Authority já foi anunciada. O próximo passo é a implementação da estrutura regulatória e operacional da entidade.

Entre as prioridades anunciadas estão a elaboração de estratégias, regulamentações, mecanismos de licenciamento e supervisão e estruturas para pesquisa, inovação e desenvolvimento seguro do setor.

A autoridade também deverá fortalecer a cooperação internacional e promover eventos especializados para conectar pesquisadores, empresas, investidores e profissionais de saúde.

Fonte primária: Government of Dubai Media Office. Informações complementares: The National e Gulf News.