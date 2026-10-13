Future Food Forum debate segurança alimentar e mostra importância estratégica da infraestrutura nos Emirados

Evento em Dubai reúne líderes do setor de alimentos, tecnologia e logística; empresário Rodrigo Paiva acompanhou participação do ministro da Economia e Turismo dos EAU e destacou a importância de investimentos de longo prazo para a segurança das cadeias de abastecimento

A segurança alimentar, a tecnologia e a resiliência das cadeias de abastecimento estiveram entre os principais temas do Future Food Forum 2026, realizado em Dubai nos dias 29 e 30 de setembro.



O evento reuniu representantes do governo, empresários e executivos da indústria de alimentos e bebidas para discutir soluções capazes de fortalecer a produção, a logística e o abastecimento dos Emirados. A edição deste ano também apresentou iniciativas voltadas à padronização, rastreabilidade e ampliação do acesso ao mercado.



Entre os participantes esteve Abdulla bin Touq Al Marri, ministro da Economia e Turismo dos Emirados Árabes Unidos, que participou das discussões sobre o futuro do setor e a estratégia econômica do país.



Infraestrutura como estratégia de segurança

Em uma publicação feita diretamente do Future Food Forum, o empresário Rodrigo Paiva relatou ter acompanhado a participação do ministro e destacou uma reflexão apresentada durante o evento sobre investimentos de longo prazo em infraestrutura.

Segundo Paiva, um dos exemplos mencionados foi a infraestrutura de transporte que conecta Abu Dhabi a Fujairah. Na avaliação compartilhada pelo empresário, investimentos que inicialmente podem ser questionados pelo custo podem adquirir importância estratégica ao longo dos anos, especialmente em momentos de pressão sobre as cadeias de abastecimento.



“Muitas vezes, a visão de longo prazo de uma empresa ou de um país só é entendida anos depois”, escreveu Rodrigo Paiva em sua publicação sobre o evento.



A partir desse exemplo, Paiva chamou atenção para a relação entre infraestrutura, logística e segurança do abastecimento, destacando que estruturas de transporte podem desempenhar uma função estratégica além do deslocamento cotidiano de pessoas e mercadorias.



O que o Future Food Forum discutiu

A discussão faz parte de uma estratégia mais ampla dos Emirados para aumentar a resiliência do sistema alimentar.

Segundo a Emirates News Agency (WAM), o Future Food Forum 2026 foi realizado sob o patrocínio do Ministério da Economia e Turismo e teve como foco parcerias, tecnologia e inovação nas cadeias de abastecimento, em alinhamento com a National Food Security Strategy 2051.



Durante o evento, o UAE Food Cluster, em parceria com a GS1, anunciou o National Food Catalogue, iniciativa voltada à padronização, rastreabilidade e integração do ecossistema de alimentos dos Emirados. Também foram apresentadas iniciativas para apoiar pequenos produtores e ampliar o acesso das empresas aos mercados.



Dubai como plataforma para negócios internacionais

A discussão também ultrapassa o setor de alimentos.

Em sua publicação, Rodrigo Paiva relacionou os debates do evento à oportunidade de empresas brasileiras olharem para mercados internacionais que ainda são pouco explorados por parte do empresariado brasileiro.



“Mercados globais que hoje parecem distantes para empresários no Brasil podem ser a principal saída e oportunidade para o seu negócio em um futuro próximo”, escreveu.



A observação ocorre em um momento em que os Emirados procuram fortalecer sua posição como centro de comércio, logística e distribuição internacional. A estrutura de portos, aeroportos, zonas econômicas e corredores logísticos é parte importante dessa estratégia.



Para empresas brasileiras dos setores de alimentos, bebidas, agronegócio, tecnologia, logística e distribuição, o mercado dos Emirados pode funcionar não apenas como destino final, mas também como plataforma para alcançar outros mercados da região.



Segurança alimentar como estratégia nacional

A agenda do Future Food Forum está inserida em uma estratégia mais ampla dos Emirados para reduzir vulnerabilidades relacionadas ao abastecimento.

O país vem investindo em tecnologia agrícola, logística, rastreabilidade, infraestrutura e integração das cadeias de suprimentos. A proposta é aumentar a capacidade de resposta a interrupções no comércio internacional e garantir maior estabilidade no fornecimento de alimentos.



Essa estratégia também terá continuidade em Abu Dhabi. Entre 6 e 8 de outubro, a capital receberá o Global Food Week 2026 e a segunda edição do Global Food Security Summit, reunindo governos, investidores, pesquisadores e empresas do setor.



Oportunidade para empresas brasileiras

Para empresários brasileiros, a agenda coloca em evidência um mercado que combina demanda, infraestrutura logística e acesso a mercados internacionais.

A participação em eventos como o Future Food Forum e o Global Food Week pode representar uma oportunidade para empresas conhecerem compradores, distribuidores, investidores e parceiros interessados em produtos e tecnologias relacionadas ao setor de alimentos.



Fonte:

Emirates News Agency (WAM) / UAE Food Cluster / Future Food Forum / relato de Rodrigo Paiva sobre sua participação no evento.