Katy Perry será atração principal do Réveillon no Atlantis, The Palm, em Dubai

Cantora americana se apresenta em 31 de dezembro durante festa de Réveillon que terá jantar de gala, banda ao vivo e queima de fogos

Dubai já começou a revelar os grandes nomes que estarão no palco durante a virada para 2027. Katy Perry será a atração principal do Réveillon do Atlantis, The Palm, em uma celebração marcada para o dia 31 de dezembro de 2026, na Palm Jumeirah.



A cantora americana fará uma apresentação ao ar livre durante o New Year's Eve Gala Dinner, evento de gala do resort que combina música, gastronomia e entretenimento. A programação termina com uma queima de fogos à meia-noite, com o espetáculo se estendendo pelo horizonte entre o Atlantis, The Palm e o Atlantis The Royal.



Uma noite de luxo e entretenimento

A programação começa às 18h, com canapés, bebidas de boas-vindas e atrações itinerantes. Ao longo da noite, um grupo de 30 músicos fará apresentações antes da entrada de Katy Perry no palco.



O jantar será servido em formato de buffet e terá opções como lagosta, caviar, sushi, estações de preparo ao vivo, sobremesas e petit fours. O evento também inclui bebidas premium, com opções alcoólicas e não alcoólicas.



Entre as músicas que devem fazer parte da apresentação estão sucessos como “Firework”, “Roar”, “Dark Horse” e “Last Friday Night”.



Quanto custa o Réveillon com Katy Perry?

Os ingressos começam em AED 8.500 para maiores de 14 anos e AED 6.500 para crianças de 4 a 13 anos. Crianças menores de 3 anos têm entrada gratuita na categoria Premium Seating.



Também estão disponíveis categorias superiores:



Rouge Circle:

a partir de AED 10.500 por adulto;

Golden Circle:

a partir de AED 14.500 por adulto;

VIP Sky Suites:

a partir de AED 250 mil para até 10 pessoas.

As Sky Suites incluem serviço de mordomo, atendimento exclusivo e uma experiência gastronômica diferenciada. A opção Celestial começa em AED 400 mil para até 10 convidados.



Espaço para crianças

O evento também terá uma programação específica para o público infantil. A Asateer Tent será transformada em uma área de entretenimento para crianças, com brinquedos, cinema ao ar livre, jogos, atividades de arte e artesanato e outras atrações.



Dubai reforça calendário de grandes eventos

A escolha de Katy Perry para a virada de 2026 para 2027 coloca novamente Dubai no circuito internacional de grandes celebrações de Ano-Novo.



O Atlantis, The Palm tem tradição de levar artistas internacionais para seu Réveillon. A programação anterior contou com nomes como Lionel Richie e Maroon 5. Katy Perry, por sua vez, esteve nos Emirados no final de 2025, quando se apresentou durante os shows pós-corrida do Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix.







New Year's Eve Gala Dinner com Katy Perry



31 de dezembro de 2026



Atlantis, The Palm — Palm Jumeirah, Dubai



18h



a partir de AED 8.500 para adultos na categoria Premium Seating



Platinumlist / canais oficiais do Atlantis

Os ingressos estão disponíveis para compra.



Fontes: Atlantis Dubai / Kerzner International, Gulf News, The National e Platinumlist.