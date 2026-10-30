Dubai reúne reguladores e mercado financeiro para discutir o futuro dos ativos tokenizados

Future Tokenisation Forum acontece em 5 de novembro e fecha a primeira Dubai Future Finance Week, com foco em imóveis, títulos e moeda digital

Dubai recebe no dia 5 de novembro o Future Tokenisation Forum, encontro que vai reunir reguladores, bancos, investidores e empresas de tecnologia para discutir como os ativos tokenizados podem funcionar em escala no sistema financeiro. O fórum acontece no Jumeirah Mina Al Salam, das 9h às 18h, segundo o Dubai International Financial Centre (DIFC), organizador do evento.

O fórum é realizado pelo DIFC em parceria com a Dubai Financial Services Authority (DFSA) e a Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). A iniciativa segue as diretrizes do Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primeiro Vice-Governante de Dubai, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças dos Emirados Árabes Unidos.

A tokenização transforma um ativo real, como um imóvel ou um título, em frações digitais registradas em blockchain. Na prática, permite que o investidor compre uma parte de um bem sem precisar adquiri-lo por inteiro. A organização espera mais de 500 participantes seniores dos setores financeiro, regulatório e de tecnologia.

Dubai já tokeniza imóveis

O tema tem aplicação concreta no emirado. O Dubai Land Department (DLD) iniciou em 2025 o projeto piloto de tokenização de escrituras, em parceria com a VARA. Em fevereiro de 2026, segundo o DLD, o projeto entrou na segunda fase, que permite a revenda de cerca de 7,8 milhões de tokens imobiliários em um mercado secundário regulado.

O Dubai Land Department projeta que o mercado de imóveis tokenizados chegue a AED 60 bilhões até 2033, o equivalente a cerca de 7% das transações imobiliárias do emirado.

Semana dedicada às finanças

O fórum encerra a programação da primeira Dubai Future Finance Week, que acontece de 2 a 6 de novembro com mais de 85 eventos e 850 palestrantes, de acordo com o DIFC. A semana inclui o Dubai FinTech Summit, nos dias 2 e 3, o Future Sustainability Forum, no dia 3, e o Future Islamic Finance Forum, no dia 4.

A participação no Future Tokenisation Forum é feita mediante inscrição, com passes pagos disponíveis no site oficial do evento.

A Gazeta News Emirados estará no fórum e acompanha os principais anúncios no portal e no Instagram @gazetanewsemirados.

Dubai International Financial Centre (DIFC), site oficial do Future Tokenisation Forum (futuretokenisationforum.com) e comunicado oficial da Dubai Future Finance Week; Dubai Land Department (dubailand.gov.ae).

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