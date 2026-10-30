YouTube Shopping chega aos Emirados e abre novas oportunidades para criadores de conteúdo

Programa de afiliados estreia nos Emirados, na Arábia Saudita e no Egito com a Amazon como primeira parceira e permite que criadores a partir de 500 inscritos ganhem comissão com vendas

O YouTube lançou nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita e no Egito o programa de afiliados do YouTube Shopping, que permite a criadores de conteúdo ganhar comissão ao recomendar produtos em seus vídeos. O anúncio foi feito em 26 de outubro pelo Google, e a Amazon é a primeira parceira de varejo do programa na região.



Com a novidade, criadores podem marcar produtos em vídeos longos, Shorts e transmissões ao vivo. Quando um espectador compra um item pelo link marcado, o criador recebe uma comissão.



Quem pode participar

O programa é aberto a criadores que fazem parte do Programa de Parcerias do YouTube, a partir de 500 inscritos, segundo o anúncio oficial. O YouTube também prevê o uso das chamadas Universal Shopping Tags, que permitem ao criador ganhar comissão sobre compras feitas por espectadores em outros mercados participantes, dos Estados Unidos ao Japão.



Como funciona

Para facilitar o trabalho do criador, uma ferramenta de marcação com inteligência artificial identifica automaticamente os produtos que aparecem na tela e sugere os links de afiliado correspondentes, sem que seja preciso procurar cada endereço manualmente.



Para quem assiste, os itens marcados aparecem durante o vídeo, com preço, detalhes do produto e opção de compra direta. Na TV conectada, a compra é feita pelo celular, com a leitura de um QR code exibido na tela, que leva à finalização do pedido na Amazon.

Mercado em crescimento



Segundo o YouTube, mais de 40 milhões de usuários conectados em cinco países do Oriente Médio e Norte da África fizeram buscas relacionadas a compras na plataforma em junho de 2026. Uma pesquisa da Kantar com espectadores da Arábia Saudita e dos Emirados, citada pela empresa, aponta que 86% concordam que o YouTube tem os criadores mais confiáveis para recomendação de produtos, e 84% dizem que a plataforma os ajuda a tomar decisões de compra com mais confiança.



Para marcas e varejistas, o programa abre a possibilidade de alcançar consumidores no momento em que assistem aos vídeos e de encontrar criadores com credibilidade em seus nichos. O YouTube informou que novos parceiros de varejo, locais e internacionais, devem ser incluídos à medida que o programa se expandir pela região.



Fontes: Blog oficial do Google para o Oriente Médio e Norte da África (blog.google), anúncio de 26 de outubro de 2026 assinado por Javid Aslanov, diretor do YouTube no Oriente Médio e Norte da África; The National.



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