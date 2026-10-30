Dubai Fitness Challenge começa neste sábado (31) e vai até 29 de novembro

Décima edição do desafio convida moradores e visitantes a fazer 30 minutos de atividade física por dia, durante 30 dias, com Dubai Ride, Dubai Run e programação gratuita pela cidade

Dubai dá início neste sábado, 31 de outubro, à 10ª edição do Dubai Fitness Challenge (DFC), que segue até 29 de novembro. A proposta é a mesma desde a primeira edição: incentivar moradores e visitantes de todas as idades e níveis de condicionamento a praticar 30 minutos de atividade física por dia, durante 30 dias seguidos.

Segundo o Dubai Media Office, esta deve ser a maior edição do desafio e a mais voltada à comunidade. O evento é organizado pelo Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET) e pelo Dubai Sports Council. A edição coincide com o Ano da Família nos Emirados, e os organizadores incentivam a participação em grupo.

Os grandes eventos

A programação inclui quatro eventos principais:

Dubai Ride

– 1º de novembro, com ciclistas de todos os níveis pedalando pela Sheikh Zayed Road;

Dubai Stand Up Paddle

– 7 e 8 de novembro, na represa de Hatta;

Dubai Run

– 22 de novembro, com percursos de 5 km e 10 km na Sheikh Zayed Road;

Dubai Yoga

– 29 de novembro, encerrando o desafio.

Além deles, a cidade terá Fitness Villages, Fitness Hubs e milhares de eventos, aulas e atividades. A inscrição no desafio é gratuita, pelo site oficial (dubaifitnesschallenge.com).

Dez edições

O Dubai Fitness Challenge foi lançado em 2017 por iniciativa do Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Herdeiro de Dubai, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro da Defesa dos Emirados e presidente do Conselho Executivo de Dubai.

A primeira edição reuniu 786 mil participantes. Em 2025, mais de 3 milhões de pessoas participaram, e ao longo de nove edições o desafio somou mais de 16 milhões de participações, segundo o Dubai Media Office.

O programa cresceu a cada ano. A Dubai Run estreou em 2019 como o primeiro grande evento de participação em massa do desafio, e a Dubai Ride entrou na programação no ano seguinte. Em 2023, as águas de Hatta passaram a receber o Dubai Stand Up Paddle, e a Dubai Yoga foi incluída em 2024. Os Fitness Hubs, espaços gratuitos para exercícios perto de casa, passaram de 11 em 2019 para 30 em 2025.

Para os organizadores, os 30 dias não são o objetivo final, e sim um ponto de partida. A meta mais ampla é transformar Dubai em uma das cidades mais ativas do mundo, com hábitos saudáveis que continuem depois do desafio.

Fontes: Dubai Media Office (comunicado de 13 de agosto de 2026); agência de notícias dos Emirados (WAM); site oficial do Dubai Fitness Challenge (dubaifitnesschallenge.com).

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