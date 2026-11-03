Dia da Bandeira: os Emirados celebram o passado, o presente e o futuro do país

Os Emirados Árabes Unidos celebram nesta terça-feira, 3 de novembro, o Dia da Bandeira. Às 11h, órgãos públicos, escolas, universidades e famílias dos sete emirados hasteiam a bandeira nacional ao mesmo tempo. O pedido foi feito pelo Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados e governante de Dubai.
A data não é feriado. Escritórios e escolas funcionam normalmente.
O passado: a bandeira de 1971
A bandeira dos Emirados nasceu junto com o país. Ela foi escolhida em 1971 em um concurso nacional, vencido pelo emirati Abdullah Mohammed Al Maainah, então com 19 anos. Foi hasteada pela primeira vez em 2 de dezembro de 1971, na Union House, em Dubai, pelo Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador do país, ao lado dos governantes dos emirados, no dia da união.
O desenho reúne quatro cores: uma faixa vertical vermelha junto ao mastro e três faixas horizontais, verde, branca e preta.
O presente: uma tradição desde 2013
O Dia da Bandeira é celebrado desde 2013, por iniciativa do Sheikh Mohammed bin Rashid. A data marca o aniversário da posse do Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan como presidente dos Emirados, em 3 de novembro de 2004. Em 2026, o país celebra a 14ª edição.
O futuro: as novas gerações
No ano passado, o Sheikh Mohammed bin Rashid hasteou a bandeira ao lado de 150 estudantes no DIFC, em Dubai, em cerimônia organizada pela Brand Dubai. O hasteamento simultâneo é um símbolo de unidade entre os cidadãos e os moradores de diversas nacionalidades que vivem no país. Os Emirados olham para frente com planos de longo prazo, como a visão Centenário 2071, que prepara o país para o seu centésimo aniversário.
Fontes:Dubai Media Office; Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (conta oficial no X); u.ae (portal oficial do governo dos Emirados).
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