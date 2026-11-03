Dia da Bandeira: os Emirados celebram o passado, o presente e o futuro do país

Às 11h desta terça-feira (3/11), a bandeira é hasteada em instituições, escolas e casas dos sete emirados

Os Emirados Árabes Unidos celebram nesta terça-feira, 3 de novembro, o Dia da Bandeira. Às 11h, órgãos públicos, escolas, universidades e famílias dos sete emirados hasteiam a bandeira nacional ao mesmo tempo. O pedido foi feito pelo Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados e governante de Dubai.

A data não é feriado. Escritórios e escolas funcionam normalmente.



O passado: a bandeira de 1971

A bandeira dos Emirados nasceu junto com o país. Ela foi escolhida em 1971 em um concurso nacional, vencido pelo emirati Abdullah Mohammed Al Maainah, então com 19 anos. Foi hasteada pela primeira vez em 2 de dezembro de 1971, na Union House, em Dubai, pelo Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador do país, ao lado dos governantes dos emirados, no dia da união.O desenho reúne quatro cores: uma faixa vertical vermelha junto ao mastro e três faixas horizontais, verde, branca e preta.

O presente: uma tradição desde 2013

O Dia da Bandeira é celebrado desde 2013, por iniciativa do Sheikh Mohammed bin Rashid. A data marca o aniversário da posse do Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan como presidente dos Emirados, em 3 de novembro de 2004. Em 2026, o país celebra a 14ª edição.

O futuro: as novas gerações

No ano passado, o Sheikh Mohammed bin Rashid hasteou a bandeira ao lado de 150 estudantes no DIFC, em Dubai, em cerimônia organizada pela Brand Dubai. O hasteamento simultâneo é um símbolo de unidade entre os cidadãos e os moradores de diversas nacionalidades que vivem no país. Os Emirados olham para frente com planos de longo prazo, como a visão Centenário 2071, que prepara o país para o seu centésimo aniversário.

Fontes:

Dubai Media Office; Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (conta oficial no X); u.ae (portal oficial do governo dos Emirados).

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