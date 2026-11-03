Brasileira premiada em Dubai no direito das fintechs

A advogada Blaine Deolindo, de Brasília, recebeu o prêmio Excellence in FinTech & Digital Assets Law no Global Legal Summit & Awards e chefia o jurídico de um grupo de fintech em Dubai.

A advogada brasiliense Blaine Deolindo foi reconhecida com o prêmio Excellence in FinTech & Digital Assets Law. A premiação aconteceu na cerimônia do Global Legal Excellence Awards, promovida pelo Global Legal Summit no hotel Dusit Thani, em Dubai, em outubro de 2025.



De Brasília a Dubai

Com cerca de quinze anos de experiência em direito internacional e societário, Blaine conheceu Dubai em 2020. Na época, era chefe do jurídico de um banco de investimentos no Brasil e passou 20 dias nos Emirados para fazer uma due diligence presencial. Mudou-se de vez no fim da pandemia, contratada por uma trading de commodities que atua entre os Emirados e o Brasil. Ela é formada pelo UniCeub, em Brasília.

Fintech, blockchain e criptoativos

Hoje ela é head do departamento jurídico de um grupo de fintech sediado em Dubai e cuida das questões regulatórias e estratégicas do dia a dia. Fez formação em finanças islâmicas em Dubai e cursa um MBA em inteligência artificial aplicada ao direito. Também é sócia da Desert Business Consulting (DBC), que assessora empresas interessadas em se internacionalizar ou expandir para os Emirados. Atua ainda em negociações na Arábia Saudita, no Bahrein e no Catar.

Outros reconhecimentos

Em 2025, também foi homenageada como Inspiring Achiever em outro evento em Dubai. Em fevereiro de 2026, participou da cerimônia do Excellence Award for In-House Legal Professional of the Year, no setor de Banking & Finance. (Confirmar com ela o resultado.)

"Ser uma mulher brasileira reconhecida profissionalmente nos Emirados é um orgulho imenso. Esses reconhecimentos mostram que é possível quebrar barreiras e inspirar outras mulheres em um mercado global competitivo", afirmou.

