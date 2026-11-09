Etihad Rail: veja no mapa quando abrem as estações de Al Dhafra

Madinat Zayed e Liwa recebem passageiros a partir de 30 de novembro, um mês antes do previsto; Al Mirfa, Al Dhannah e Al Sila estão programadas para 30 de dezembro

As estações de passageiros da Etihad Rail em Madinat Zayed e Liwa, na região de Al Dhafra, em Abu Dhabi, abrem em 30 de novembro de 2026. A data foi antecipada em um mês por determinação de Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Representante do Governante na Região de Al Dhafra, para coincidir com o início da temporada de eventos e festivais da região.

O calendário das estações de Al Dhafra

30 de novembro: Madinat Zayed e Liwa

30 de dezembro: Al Mirfa, Al Dhannah e Al Sila

Por que a data foi antecipada

A decisão foi anunciada em julho, durante encontro de Sheikh Hamdan bin Zayed com uma delegação da Etihad Rail liderada pelo CEO, Shadi Malak, no Palácio Al Nakheel, em Abu Dhabi. A abertura em 30 de novembro acompanha o início da temporada de eventos e festivais de Al Dhafra, que atrai visitantes de todo o país.

O que já funciona

O serviço de passageiros da Etihad Rail começou em 30 de junho de 2026, ligando Abu Dhabi a Fujairah, a primeira linha de trens de passageiros dos Emirados. Em Abu Dhabi, a estação de passageiros fica em Mohamed bin Zayed City.

Para quem mora nos Emirados

Com as novas estações, quem vive em Abu Dhabi, Dubai e nos emirados do norte passa a ter uma alternativa à estrada para chegar a Al Dhafra, região de oásis, dunas e festivais no oeste do país. Preços e horários das novas rotas ainda não foram divulgados. Acompanhe os canais oficiais da Etihad Rail antes de planejar a viagem.

Fontes:

Etihad Rail (22/07/2026): https://corporate.etihadrail.ae/en/newsroom/press/hamdan-bin-zayed-receives-etihad-rail-delegation-and-directs-the-launch-of-madinat-zayed-and-liwa-passenger-stations-on-30-november

WAM: https://www.wam.ae/en/article/c1clp80-hamdan-bin-zayed-receives-delegation-from-etihad

Calendário das demais estações: The National (22/07/2026) e cronograma divulgado da Etihad Rail

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