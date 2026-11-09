Combustíveis caem em novembro: Special 95 a Dh4,04 após três meses de alta

Gasolina fica 24 fils mais barata por litro e diesel cai 5 fils; é a primeira redução depois das altas de agosto, setembro e outubro

Os preços dos combustíveis nos Emirados Árabes Unidos caíram em novembro. O Comitê de Preços de Combustíveis dos EAU anunciou os novos valores no sábado (31/10), e eles valem de 1º a 30 de novembro de 2026. É a primeira queda depois de três meses seguidos de alta.

Os novos preços por litro

Super 98: Dh4,16 (era Dh4,40 em outubro)

Special 95: Dh4,04 (era Dh4,28)

E-Plus 91: Dh3,97 (era Dh4,21)

Diesel: Dh4,75 (era Dh4,80)

Os três tipos de gasolina caíram 24 fils por litro. O diesel teve a menor redução: 5 fils.

Quanto você economiza

Para encher um tanque de 60 litros:

Special 95: Dh242,40 (em outubro, Dh256,80), Dh14,40 a menos

Super 98: Dh249,60 (em outubro, Dh264,00), Dh14,40 a menos

E-Plus 91: Dh238,20 (em outubro, Dh252,60), Dh14,40 a menos

Ainda acima do início do ano

Mesmo com a queda, os preços seguem bem acima dos praticados no começo de 2026. Em janeiro, a Special 95 custava Dh2,42 por litro. Depois de subir em agosto (Dh3,49), setembro (Dh3,69) e outubro (Dh4,28), ela agora vai a Dh4,04.

Como os preços são definidos

Os EAU revisam os preços dos combustíveis todo mês, com base na média dos preços internacionais. O anúncio costuma sair no fim de cada mês, e os novos valores entram em vigor no dia 1º.

Fontes:

Comitê de Preços de Combustíveis dos EAU, anúncio de 31/10/2026 (preços de novembro)

Histórico mensal de preços de 2026, conforme os anúncios mensais do comitê

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