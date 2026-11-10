DIFC Art Nights tem obras de Romero Britto e oficinas gratuitas em Dubai

A 22ª edição do festival de arte ao ar livre ocupa o Gate Village de quinta (12) a domingo (15), das 17h às 22h

O DIFC Art Nights chega à 22ª edição nesta semana, de quinta-feira (12) a domingo (15), no Gate Village, coração do Dubai International Financial Centre (DIFC). Durante quatro noites, sempre das 17h às 22h, o distrito financeiro de Dubai vira uma galeria a céu aberto, com exposições, música ao vivo, instalações interativas, debates e oficinas.

Entre os destaques está a exposição "The Happy Art Movement", do artista brasileiro Romero Britto, apresentada pela Clareira by The Coolrator, com a Genere Fluido Events. A obra de divulgação mostra Dubai no estilo do artista, com o Burj Khalifa, o Burj Al Arab e o Museu do Futuro cercados de corações e cores fortes. Pernambucano radicado em Miami, Britto é conhecido pelo estilo pop que levou sua arte a diversos países.

A presença brasileira vai além do artista. A The Coolrator, que assina a exposição, é uma concept store fundada pela brasileira Renata Cavalcante e instalada no próprio DIFC, no Gate Avenue. A loja reúne moda, beleza, objetos de casa e presentes de marcas contemporâneas do Brasil e da América Latina, como Amir Slama, Misci, Lilly Sarti, Botti e Lethicia Bornstein.

A proposta da loja é o que Renata chama de "Brazilian Core": o lado mais sofisticado e voltado ao design da cultura brasileira, pensado para o público de Dubai. "O Brasil está vivendo o seu momento, e dá para sentir isso em todo lugar agora", afirmou a empresária no lançamento da loja. "Você não vai encontrar essa seleção em nenhum outro lugar do Golfo."

Art Connects Women: exposição com obras de 120 artistas mulheres

Dubai International Art Centre (DIAC): espaço expositivo próprio de 8 m x 8 m

ISEA: obras de arte digital e um debate sobre mapeamento e projeções no edifício The Gate

Música: apresentação da violoncelista Elham Al Marzooqi, a primeira violoncelista profissional emiradense

Debates sobre arte contemporânea e expressão criativa (programação completa e horários ainda serão anunciados)

O Art Nights faz parte do programa DIFC Arts, que neste ciclo tem como tema "Future Forms" e inclui também o DIFC Sculpture Park. A Dubai Culture é parceira estratégica.

Quinta (12) e sábado (14), das 17h às 22h: "In Between Lines", pintura abstrata em bolsas de tecido inspirada em Mondrian e Calder (The JamJar Dubai), de 30 a 60 minutos

Sexta (13) e domingo (15), das 17h às 22h: "Oddly Ordered", gravura abstrata com formas, padrões e texturas (The JamJar Dubai), de 30 a 60 minutos

Quinta (12) e sábado (14), das 18h às 20h: "Velvet Calligraphy", da letra árabe à arte, com Fatima Hossein Bor, duração de 2 horas

Onde: Gate Village, DIFC, Dubai

Quando: 12 a 15 de novembro de 2026, das 17h às 22h

Quanto: as oficinas são gratuitas. Nas edições anteriores, a entrada foi gratuita e sem cadastro; o site oficial não detalha a regra para esta edição

Mais informações: difc.com | The Coolrator: Gate Avenue, DIFC (@the.coolrator)

Tudo que você precisa saber sobre os Emirados, em português.