Comércio exterior não petrolífero dos Emirados chega a AED 2,945 trilhões em nove meses

Pela primeira vez, o país se aproxima de AED 3 trilhões em apenas três trimestres, puxado por exportações recordes

O comércio exterior não petrolífero dos Emirados Árabes Unidos somou AED 2,945 trilhões (cerca de US$ 802 bilhões) entre janeiro e setembro de 2026, alta de 10,1% em relação ao mesmo período de 2025. Os números foram divulgados no domingo (8).

Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente, Primeiro-Ministro e Governante de Dubai, disse: "Pela primeira vez, nosso comércio exterior não relacionado ao petróleo está se aproximando de AED 3 trilhões em apenas nove meses, um aumento de 10% em relação ao ano passado, enquanto nossas exportações para nossos dez principais parceiros comerciais cresceram 31%."

Na prática, isso mostra que a economia dos Emirados depende cada vez menos do petróleo e que o país se firma como ponto de encontro do comércio entre Ásia, Europa, África e Américas. Segundo Sheikh Mohammed, "em um ano de desafios econômicos e políticos e de mudanças nos fluxos do comércio global, os Emirados continuam sendo um centro do comércio internacional".

Exportações em recorde

O principal motor do crescimento foram as exportações não petrolíferas, que atingiram o recorde de AED 706 bilhões, alta de 21,6%. Com isso, a participação das exportações no comércio total subiu de 21,7% para 24%.

Importações: AED 1,661 trilhão (+11,5%)

Exportações não petrolíferas: AED 706 bilhões (+21,6%)

Reexportações: AED 578 bilhões

Os principais destinos das exportações foram Suíça (+75,8%), Hong Kong (+59,1%) e Índia. Ouro, joias e produtos de tabaco lideraram a pauta exportadora.

Nas reexportações, a Arábia Saudita foi o principal destino, seguida por Iraque e Omã. Entre os fornecedores, a China lidera as importações, seguida por Índia e Estados Unidos.

Terceiro trimestre

Só entre julho e setembro, o comércio não petrolífero foi de AED 1,025 trilhão, 7,1% acima do mesmo trimestre de 2025 e 11,1% acima do segundo trimestre. As exportações do trimestre somaram AED 256,1 bilhões, alta de 19%. É o quinto trimestre seguido com exportações acima de AED 200 bilhões.

Acordos comerciais

O ministro de Estado para o Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, atribuiu parte do resultado aos Acordos de Parceria Econômica Abrangente (CEPAs). Segundo o ministério, o comércio com os 23 países cobertos pelos 19 acordos em vigor até 20 de outubro chegou a cerca de AED 510,8 bilhões.

"Os CEPAs abrem novos mercados para as exportações dos Emirados, facilitam a circulação de mercadorias, reduzem barreiras comerciais e dão às empresas nacionais acesso mais amplo a consumidores e parceiros em todo o mundo", disse Al Zeyoudi.

Em perspectiva

Na comparação com os nove primeiros meses de 2024, o crescimento é de 37,2%. Em relação ao mesmo período de 2023, quando o comércio foi de AED 1,9 trilhão, a alta chega a 55,2%.

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