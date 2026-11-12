Vale a pena investir em Dubai morando nos EUA? O que o brasileiro precisa saber

Você trabalhou duro nos Estados Unidos, juntou dólares e hoje se pergunta qual é o próximo passo: deixar o dinheiro na conta, mandar para o Brasil ou construir algo que trabalhe por você? Cada vez mais brasileiros que vivem nos EUA estão encontrando uma terceira resposta: comprar um imóvel na planta em Dubai.





O dirham dos Emirados é atrelado ao dólar americano desde 1997, com câmbio fixo. Quem ganha em dólar compra, recebe aluguel e vende o imóvel sem a montanha-russa cambial que o brasileiro conhece bem. É patrimônio em moeda forte, fora do Brasil e com renda própria.







Muitos brasileiros nos EUA têm renda sólida, mas pouco histórico de crédito americano. No imóvel na planta em Dubai, o pagamento é parcelado direto com a construtora durante a obra, sem análise de credit score. Os pagamentos são feitos por transferência bancária, com comprovação de origem dos recursos, como exige a lei local.







Essa é a pergunta mais importante, e a resposta está na regulação. Todo valor pago na planta vai para uma conta escrow fiscalizada pelo Dubai Land Department (DLD), o órgão oficial de registro de imóveis. O dinheiro só é liberado à construtora conforme a obra avança, e a compra é registrada em nome do comprador. Antes de fechar, confira se a imobiliária tem registro no DLD: é público e verificável.







Os Emirados não cobram imposto de renda de pessoa física sobre aluguel nem sobre ganho de capital. As obrigações fiscais no país onde você reside continuam valendo, então converse com seu contador.







Imóveis a partir de AED 2 milhões (cerca de US$ 545 mil) podem dar direito ao Golden Visa de 10 anos para o investidor e a família, conforme as regras vigentes. Para muitos, é a segurança de ter mais de um lugar no mundo para chamar de casa.







A Daroit Real Estate é uma imobiliária brasileira sediada em Dubai e registrada no DLD (Broker ID 79348). A equipe atende em português, por videochamada, quem está nos EUA: da escolha do empreendimento à entrega das chaves.

Converse com a equipe em daroitdubai.com ou pelo WhatsApp +971 58 886 3456



Conteúdo informativo, não constitui recomendação de investimento. Valores, regras de visto e condições de pagamento podem mudar e devem ser confirmados no momento da compra.

