Roberto Carlos participa de encontro especial no Real Madrid World, em Dubai, nesta sexta-feira

Visita do ídolo brasileiro marca a Grand Trivia do parque, que vai premiar fãs com viagem para assistir ao El Clásico em Madri; um dia antes, ele virou sócio de um clube de futebol de Dubai

O ex-lateral Roberto Carlos, campeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002 e ídolo do Real Madrid, visita nesta sexta-feira (13) o Real Madrid World, o parque temático do clube espanhol em Dubai, para um encontro especial com os fãs.



A visita faz parte do lançamento da Grand Trivia, um jogo de perguntas gratuito para quem visita o parque, que vai até 24 de abril de 2027.



Como funciona a Grand Trivia

Gratuita para quem entra no parque com ingresso diário ou passe anualPara jogar, basta escanear com o celular o QR code exibido nas telas do parque ou impresso no ingressoOs vencedores diários vão para a final do mês, que dá uma camisa autografada de um jogador do Real Madrid e vaga na grande finalOs oito finalistas disputam uma viagem para duas pessoas a Madri, para assistir ao El

Clásico, contra o Barcelona, em maio de 2027

O Real Madrid World tem mais de 40 atrações, como a montanha-russa Hala Madrid Coaster, a Bernabéu Experience e a exposição White Hearts. Todo ingresso diário inclui acesso gratuito a 14 atrações do Riverland Plus.

Sócio de clube em Dubai

Na véspera, quinta-feira (12), Roberto Carlos e o ex-zagueiro espanhol Fernando Hierro foram anunciados como novos sócios do Fursan Hispania FC, clube de Dubai fundado em 2020 pelo ex-lateral do Real Madrid Michel Salgado e pelo empresário emiradense Faisal Belhoul. Os dois devem contribuir com a filosofia de jogo, a formação de treinadores e a estratégia do clube."Dubai se tornou uma das grandes cidades do esporte no mundo, e o talento aqui é real", afirmou Roberto Carlos.

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