World Police Summit reúne em Dubai líderes de segurança de mais de 90 países

A 5ª edição do encontro, promovido pela Polícia de Dubai, acontece de 16 a 18 de novembro no Dubai World Trade Centre, com mais de 220 líderes globais, 150 expositores e entrada gratuita na exposição

Dubai recebe de 16 a 18 de novembro a quinta edição do World Police Summit, um dos maiores encontros internacionais sobre policiamento e segurança. O evento acontece no Dubai World Trade Centre, sob o patrocínio de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados e Governante de Dubai. A Polícia de Dubai promove o encontro, organizado pela DXB LIVE.

Os números

Mais de 220 líderes globais, entre ministros, chefes de polícia e dirigentes de organizações internacionais

Representantes de mais de 90 países

Mais de 150 expositores, com tecnologias de policiamento, startups, empresas e universidades

Prêmio World Police Summit Awards em 13 categorias, com cerimônia de entrega em 18 de novembro

O tema

Com o lema "Connected for Impact" ("Conectados pelo impacto"), a edição tem como foco a cooperação entre forças policiais de diferentes países para proteger as próximas gerações. Entre os assuntos estão inteligência artificial, robótica e segurança pública, crime organizado, corrupção, redes criminosas internacionais e tráfico de animais silvestres.

"Nenhuma força policial enfrenta sozinha as ameaças de hoje, e as mais importantes não param nas fronteiras", afirmou o coronel Dr. Rashid Hamdan Al Ghafri, secretário-geral do World Police Summit e vice-diretor do Departamento Geral de Ciência Forense e Criminologia da Polícia de Dubai.

Novidades

Pavilhão de Organizações Internacionais, com seis entidades: GCCPOL (polícia do Conselho de Cooperação do Golfo), ASEANAPOL (polícias do Sudeste Asiático), CARICOM (Comunidade do Caribe), Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Organização de Cooperação de Xangai e Secretaria-Geral do Conselho de Ministros do Interior Árabes

Aplicativo oficial para agendar reuniões com antecedência

Entre os palestrantes estão representantes da Interpol, da Polícia Federal Australiana e da empresa americana de tecnologia policial Axon.

Como participar

A entrada na exposição é gratuita, com credencial de visitante

O passe de delegado, com acesso às conferências, sai por US$ 150 com desconto de 50% até 15 de novembro

As inscrições são feitas no site worldpolicesummit.com



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