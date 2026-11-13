Polícia de Dubai fecha 33 creches sem licença e prende 34 pessoas

As creches funcionavam em prédios residenciais e locais inadequados, sem padrões de higiene e segurança, e atraíam famílias de baixa renda com preços menores; polícia orienta os pais a conferir a licença antes da matrícula

A Polícia de Dubai fechou 33 creches que funcionavam sem licença no emirado e prendeu 34 pessoas suspeitas de administrá-las. A operação foi anunciada na sexta-feira (6).

Onde e como funcionavam

Segundo a polícia, as creches operavam em apartamentos de prédios residenciais e em outros locais inadequados para o cuidado de crianças. Os espaços não seguiam os padrões exigidos de higiene, saúde e segurança, e os funcionários trabalhavam sem a supervisão adequada.

Os responsáveis atraíam principalmente famílias de baixa renda, cobrando mensalidades mais baixas do que as das creches licenciadas.

"O perigo dessas creches está no fato de funcionarem fora das regras de cuidado infantil", afirmou a Polícia de Dubai. Segundo a corporação, a situação podia expor as crianças a negligência e abusos.

A operação

Depois de identificar os endereços, a polícia manteve os locais sob vigilância antes de fazer as prisões. A fiscalização e as investigações tiveram a participação da Dubai Municipality, da Autoridade de Desenvolvimento Comunitário (CDA) e do Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET).

Como se proteger

A polícia pede que os pais:

confirmem se a creche tem licença válida antes de matricular o filho

não escolham a creche apenas pelo preço baixo ou por anúncios

Em Dubai, as creches e centros de educação infantil precisam de autorização da Autoridade de Conhecimento e Desenvolvimento Humano (KHDA). As unidades autorizadas aparecem no diretório de centros de educação infantil (Early Childhood Centres) no site da KHDA.

Como denunciar

Suspeitas de creches ilegais podem ser denunciadas pelo telefone 901, pelo site ou pelo aplicativo da Polícia de Dubai.



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