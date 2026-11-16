8º Festival Nacional da Tolerância reuniu culturas de mais de 20 países em Abu Dhabi

Evento do Ministério da Tolerância e Coexistência levou música, dança e atividades para famílias ao Umm Al Emarat Park, com a Índia como convidada de honra, às vésperas do Dia Internacional da Tolerância

Abu Dhabi recebeu, de sexta (13) a domingo (15), o 8º Festival Nacional da Tolerância e Coexistência, no Umm Al Emarat Park. Organizado pelo Ministério da Tolerância e Coexistência, o evento teve como tema "Crescendo em União" e reuniu apresentações culturais de comunidades de mais de 20 países que vivem nos Emirados.

A abertura foi feita pelo Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência. Segundo o Escritório de Mídia de Abu Dhabi, mais de 7 mil pessoas acompanharam a cerimônia, entre elas mais de 60 embaixadores credenciados no país.

"Temos a sorte de viver em um país liderado por Sua Alteza", disse o ministro, que descreveu os Emirados como uma sociedade em que pessoas de diferentes religiões e culturas vivem com segurança, dignidade e paz. Ele também lembrou uma frase do presidente dos EAU, o Sheikh Mohamed bin Zayed: "Nos Emirados, todos são emiratis".

Índia como convidada de honra

A Índia foi o país homenageado desta edição, representada pelo embaixador Deepak Mittal, que lembrou que mais de 200 nacionalidades vivem e trabalham nos EAU. A programação incluiu apresentações indianas nos três dias, como um espetáculo sobre a comunidade pesqueira Koli, de Maharashtra, e uma mostra cultural de Kerala. Uma cerimônia de plantio nos Jardins da Tolerância marcou as relações entre os dois países.

O que teve no festival

Apresentações de países como Filipinas, Indonésia, Nigéria, Palestina, Zimbábue, Peru, Costa Rica, El Salvador, Líbano, China, Sérvia, Maldivas, Cazaquistão e Nepal

Shows de herança emirati e árabe

Exposições, atividades artísticas e programação para famílias

Quiz de conscientização da Polícia de Abu Dhabi e sessão aberta de ioga

Jogos e sorteios de prêmios

O tema dialoga com o Ano da Família, como os EAU designaram 2026, e homenageia o legado do Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. O festival celebra o Dia Internacional da Tolerância, comemorado em 16 de novembro.

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