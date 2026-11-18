Advogada brasileira com trajetória no mundo empresarial e origem em uma família ligada ao agronegócio, Francieli Daroit chegou aos Emirados para uma temporada de estudos. Ao identificar oportunidades no mercado imobiliário local, tornou-se investidora e, posteriormente, fundou a Daroit Real Estate, empresa que conecta investidores brasileiros ao mercado de Dubai.

Francieli Daroit nunca planejou morar em Dubai. Advogada de formação, com especialização em Direito Tributário e MBA, a empresária acumula mais de 15 anos de experiência nas áreas comercial e de expansão de negócios. Com raízes familiares no agronegócio brasileiro, construiu sua trajetória profissional no ambiente empresarial antes de decidir passar uma temporada nos Emirados Árabes Unidos.



A primeira viagem a Dubai foi pensada como um intercâmbio, encaixado entre novembro e janeiro, meses de menor movimento nas decisões das diretorias das empresas no Brasil, onde ela trabalhava. A ideia era ficar cerca de três meses, prazo permitido ao turista brasileiro. A estadia, porém, mudou de rumo a partir de algo bem comum a quem chega à cidade: a busca por um lugar para morar.



“Eu nunca pensei em morar em Dubai. Nunca nem passou pela minha cabeça”, conta.

“Quando cheguei aqui, enfrentei os desafios do dia a dia, e foi justamente nessas dificuldades que comecei a enxergar oportunidades.”



A busca por um apartamento

O apartamento onde ficou hospedada era menor do que o padrão a que estava acostumada no Brasil, e os valores chamaram a atenção. A rotina também era desafiadora: Francieli estudava pela manhã, continuava trabalhando para o Brasil e dividia o espaço com outra pessoa que, por conta do fuso horário brasileiro, trabalhava durante a noite.

Encontrar um apartamento maior, no entanto, não era tão simples. “Estava tudo muito, muito lotado. Praticamente não havia disponibilidade de imóveis”, lembra.



Foi nessa procura que ela conheceu pessoalmente o dono de um apartamento que, na verdade, era proprietário de um andar inteiro de um prédio. A conversa virou uma aula. Francieli queria alugar por um período mais longo, mas ouviu que ele só fechava contratos de três a, no máximo, seis meses. Ela quis entender o motivo.



“Fui fazendo perguntas e entendi que aquela era uma forma de ganhar dinheiro mesmo à distância, porque ele nem morava aqui. Acendeu um alerta e eu fiquei prestando atenção”, relata.





Da locação à compra

Depois de entender a lógica do aluguel, ela foi pesquisar como funcionava a compra de um imóvel. Encontrou uma realidade que descreve como surpreendente, praticamente surreal quando comparada ao mercado imobiliário brasileiro. Chamaram sua atenção as possibilidades de aquisição sem juros e sem correção monetária durante a construção, as condições diferenciadas de pagamento, a tributação e os prazos de entrega. Outro diferencial era o padrão dos imóveis entregues pelas incorporadoras, muitos deles praticamente prontos para morar, com acabamentos e equipamentos já incluídos.

Na época, Francieli tinha acabado de começar a investir em imóveis no Brasil, com alguns apartamentos comprados na planta, e acompanhava mês a mês o valor das correções durante a obra. A comparação pesou na decisão.



“Pensei com a visão de investidora: no pior cenário, eu teria um apartamento em Dubai. Não teria como perder aquele imóvel, porque ele estaria aqui. Afinal, tijolo é tijolo em qualquer lugar do mundo”, diz.



Ela comprou a primeira propriedade antes mesmo de pensar em abrir uma empresa. E foi justamente a experiência como compradora, sem acompanhamento do início ao fim, que revelou a oportunidade de negócio.



“Eu não tive, naquele momento, um suporte em português como o que hoje ofereço aos meus clientes. Fui observando vários desafios por não conhecer o mercado, por não entender completamente como ele funcionava e, mesmo assim, realizei todo o processo”, conta.



Segurança como fator de decisão

Além dos números, a qualidade de vida fez diferença. Francieli conta que já passou por situações de insegurança no Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, e que a sensação de andar pelas ruas de Dubai sem preocupação foi decisiva para querer ficar.

“Poder andar com o celular, com joias, com os seus pertences, com essa liberdade, não tem dinheiro no mundo que pague”, afirma.



O nascimento da Daroit Real Estate

Da soma entre a vivência pessoal, a experiência empresarial acumulada no Brasil e a visão de investidora nasceu a Daroit Real Estate, criada para ser uma ponte entre o Brasil e Dubai. A proposta é oferecer aos brasileiros uma alternativa de diversificação, dolarização e proteção patrimonial.

“Eu ia vender algo que eu mesma já tinha comprado. Não só como ideia, mas literalmente comprado”, resume.



A empresa atua há cerca de dois anos. O foco é o atendimento a brasileiros que vivem no Brasil e também em outros países, como Estados Unidos, Portugal, Áustria, Austrália e Canadá.



A maior venda até agora, segundo ela, foi para um empresário brasileiro que comprou dez apartamentos de uma só vez.



Brasileiros mais abertos aos Emirados

Para Francieli, o mercado imobiliário de Dubai está cada vez mais aquecido, e o investidor brasileiro demonstra estar mais preparado e aberto a novas oportunidades internacionais.Ela observa que, tradicionalmente, a Flórida, nos Estados Unidos, sempre foi um dos principais destinos dos brasileiros que desejavam investir em imóveis no exterior, por ser um mercado mais conhecido. No entanto, esse cenário vem mudando. Cada vez mais brasileiros estão ampliando seus horizontes, olhando para os Emirados Árabes Unidos e buscando oportunidades de investimento imobiliário em Dubai.

“Hoje eu vejo o brasileiro muito mais preparado e de cabeça aberta do que antigamente”, avalia.



Segundo a empresária, os brasileiros já aparecem entre as nacionalidades que mais compram em alguns lançamentos. Em um empreendimento da marca Jacob & Co., por exemplo, o Brasil ocupa a quinta posição entre os compradores, de acordo com ela.



A procura também mudou de perfil. Além de investidores, cresce o número de famílias interessadas em se mudar para os Emirados.



“Depois das eleições, apareceram pessoas querendo morar aqui e trazer suas famílias, o marido com três filhos. A gente tem bastante demanda agora”, conta.



Da inquilina que questionou um proprietário à empresária que hoje orienta outros brasileiros do primeiro contato à entrega das chaves, a trajetória de Francieli resume um movimento que a Gazeta News Emirados acompanha de perto: o de brasileiros que transformam os desafios da adaptação em negócio nos Emirados.



Fonte: entrevista concedida por Francieli Daroit à Gazeta News Emirados.

