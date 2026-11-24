Parceria vale em postos, lojas ZOOM, lava-rápidos ProWash e oficinas AutoPro em todos os Emirados; milhas podem ser trocadas por passagens, upgrades e outras recompensas

Os membros do Emirates Skywards, programa de fidelidade da Emirates e da flydubai, já podem acumular milhas ao abastecer e comprar na rede da ENOC. A parceria foi assinada nesta quarta-feira (19), com a presença de Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e CEO da Emirates Airline and Group, e de Saeed Mohammed Al Tayer, presidente do ENOC Group.



Quanto rende

Combustível: 1 milha a cada AED 10 em combustível elegível nos postos ENOCLojas ZOOM: 1 milha a cada AED 5 em compras, inclusive nas lojas das estações de metrôProWash: 1 milha a cada AED 5 em serviços de lavagemAutoPro: mesma regra para serviços automotivos elegíveisNa prática, um abastecimento de AED 200 rende cerca de 20 milhas, e uma revisão de AED 150 na AutoPro, 30 milhas. A entrega de combustível em condomínios residenciais também conta.

Onde vale

São mais de 215 lojas ZOOM, 54 unidades AutoPro e 49 ProWash nos Emirados.

Como acumular

Pelo aplicativo Skywards Everyday, o membro pode vincular até cinco cartões Visa ou Mastercard e acumular milhas automaticamente nas lojas participantes. As milhas podem ser usadas em passagens da Emirates, da flydubai e de companhias parceiras, upgrades, hotéis, compras, experiências ou cashback.