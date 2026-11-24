Os membros do Emirates Skywards, programa de fidelidade da Emirates e da flydubai, já podem acumular milhas ao abastecer e comprar na rede da ENOC. A parceria foi assinada nesta quarta-feira (19), com a presença de Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e CEO da Emirates Airline and Group, e de Saeed Mohammed Al Tayer, presidente do ENOC Group.
Quanto rende
Combustível: 1 milha a cada AED 10 em combustível elegível nos postos ENOC
Lojas ZOOM: 1 milha a cada AED 5 em compras, inclusive nas lojas das estações de metrô
ProWash: 1 milha a cada AED 5 em serviços de lavagem
AutoPro: mesma regra para serviços automotivos elegíveis
Na prática, um abastecimento de AED 200 rende cerca de 20 milhas, e uma revisão de AED 150 na AutoPro, 30 milhas. A entrega de combustível em condomínios residenciais também conta.
Onde vale
São mais de 215 lojas ZOOM, 54 unidades AutoPro e 49 ProWash nos Emirados.
Como acumular
Pelo aplicativo Skywards Everyday, o membro pode vincular até cinco cartões Visa ou Mastercard e acumular milhas automaticamente nas lojas participantes. As milhas podem ser usadas em passagens da Emirates, da flydubai e de companhias parceiras, upgrades, hotéis, compras, experiências ou cashback.