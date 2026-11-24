Robô autônomo DPR2 identifica pessoas procuradas e placas de veículos; plataforma de mapas indica às patrulhas as rotas mais rápidas até as emergências

A Polícia de Dubai apresentou novas tecnologias de segurança na quinta edição do World Police Summit, realizada de 16 a 18 de novembro no Dubai World Trade Centre. Entre os destaques estão a versão atualizada do robô de patrulha autônomo DPR2 e uma plataforma de mapas com inteligência artificial que orienta as viaturas em emergências.



Robô de patrulha DPR2

Desenvolvido em parceria com a empresa Micropolis, o DPR2 é um veículo elétrico de quatro rodas que circula sem motorista, principalmente em bairros residenciais. Com sensores, análise de imagem e inteligência artificial, ele:identifica pessoas procuradas, por reconhecimento facialreconhece placas de veículos procuradosdetecta situações suspeitas, como pessoas com armas brancas, brigas e furtosregistra infrações de trânsitoenvia alertas automáticos à sala de operações da polícia

Mapa inteligente para patrulhas

A plataforma de mapeamento combina tecnologia GIS e inteligência artificial para monitorar chamados em tempo real, localizar ocorrências e indicar a rota mais rápida, considerando trânsito, acesso às vias e viaturas disponíveis. O sistema também aponta áreas com ocorrências repetidas, ajuda a distribuir patrulhas e drones e apoia a meta da Polícia de Dubai de chegar às emergências em até três minutos.