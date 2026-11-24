A Polícia de Dubai apresentou novas tecnologias de segurança na quinta edição do World Police Summit, realizada de 16 a 18 de novembro no Dubai World Trade Centre. Entre os destaques estão a versão atualizada do robô de patrulha autônomo DPR2 e uma plataforma de mapas com inteligência artificial que orienta as viaturas em emergências.
Robô de patrulha DPR2
Desenvolvido em parceria com a empresa Micropolis, o DPR2 é um veículo elétrico de quatro rodas que circula sem motorista, principalmente em bairros residenciais. Com sensores, análise de imagem e inteligência artificial, ele:
identifica pessoas procuradas, por reconhecimento facial
reconhece placas de veículos procurados
detecta situações suspeitas, como pessoas com armas brancas, brigas e furtos
registra infrações de trânsito
envia alertas automáticos à sala de operações da polícia
Mapa inteligente para patrulhas
A plataforma de mapeamento combina tecnologia GIS e inteligência artificial para monitorar chamados em tempo real, localizar ocorrências e indicar a rota mais rápida, considerando trânsito, acesso às vias e viaturas disponíveis. O sistema também aponta áreas com ocorrências repetidas, ajuda a distribuir patrulhas e drones e apoia a meta da Polícia de Dubai de chegar às emergências em até três minutos.