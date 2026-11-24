Missão do Fundo Monetário Internacional concluiu a consulta anual com o país e destacou a resiliência da economia ao conflito regional; em outubro, a projeção era de retração de 3,9%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou a previsão para a economia dos Emirados Árabes Unidos. A equipe técnica do Fundo, que concluiu a missão do Artigo IV de 2026, a avaliação anual da economia do país, agora projeta crescimento real do PIB de 0,2% em 2026 e de 7,3% em 2027, desde que as interrupções regionais sejam superadas. Em outubro, o FMI previa retração de 3,9% para este ano.

"A economia dos Emirados demonstrou forte resiliência ao conflito regional", afirmou Said Bakhache, chefe da missão. Segundo ele, o cenário segue sujeito a incerteza significativa.



As projeções

PIB total: 0,2% em 2026 e 7,3% em 2027Setor não petrolífero: -0,5% em 2026 e 5,4% em 2027Setor de hidrocarbonetos: 2,3% em 2026 e 13,3% em 2027Inflação: média de cerca de 5% em 2026, caindo para cerca de 3% em 2027 e convergindo para 2% no médio prazo

O que o FMI avaliou

O Fundo considera o sistema financeiro resiliente, com capital e liquidez sólidos e melhora na qualidade dos ativos. Os superávits fiscal e externo devem diminuir em 2026, mas a dívida pública baixa, os ativos financeiros soberanos e as reservas seguem como colchões de proteção.

Riscos e recomendações

Entre os riscos estão uma escalada das tensões regionais, que afetaria comércio, turismo e cadeias de suprimento, a volatilidade financeira global e ameaças cibernéticas. Do lado positivo, uma normalização mais rápida do conflito e ganhos de produtividade, inclusive com inteligência artificial, podem melhorar o quadro.O FMI recomenda que o apoio fiscal seja temporário e direcionado, que o sistema tributário seja ampliado para diversificar as receitas, que as exposições aos setores imobiliário e de construção sejam monitoradas e que o país siga investindo em logística, corredores comerciais alternativos, capital humano e adoção segura de IA.