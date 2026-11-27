Programação especial acontece até 6 de dezembro e reúne apresentações culturais, atrações gratuitas e atividades para toda a família.

Os Emirados Árabes Unidos celebram, no próximo dia 2 de dezembro, o 55º aniversário da formação da federação, data conhecida como Eid Al Etihad.

Para marcar a ocasião, Dubai preparou 11 dias de festividades, entre 26 de novembro e 6 de dezembro, com apresentações musicais, espetáculos de drones, atividades culturais, gastronomia e promoções no comércio.

A programação é organizada pelo Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE).

Espetáculo com 1.600 drones

Entre as principais atrações estão os espetáculos aéreos programados para os dias 2 e 3 de dezembro.

Ao todo, 1.600 drones formarão a bandeira dos Emirados e outros símbolos nacionais. As apresentações poderão ser acompanhadas de Bluewaters Island e The Beach, em Jumeirah Beach Residence (JBR).

O Dubai Frame também receberá iluminação especial com as cores da bandeira nacional no dia 2 de dezembro, das 18h às 19h.

Global Village terá programação especial

O Global Village funcionará até a 1h da madrugada entre 27 de novembro e 4 de dezembro, oferecendo apresentações tradicionais, gastronomia típica e atividades relacionadas à cultura dos Emirados.

O centro de entretenimento também terá apresentações de drones nos dias 2 e 3 de dezembro.

Feriados e descontos no comércio

Os trabalhadores do setor privado terão feriado nos dias 2 e 3 de dezembro. Para funcionários do governo federal e de Dubai, a folga se estenderá até sexta-feira, dia 4.

Entre 30 de novembro e 3 de dezembro, lojas e plataformas de comércio eletrônico participantes oferecerão descontos de até 75% em roupas, joias, produtos de beleza, artigos esportivos e decoração.

História dos Emirados

A federação foi fundada em 2 de dezembro de 1971, inicialmente com seis emirados. Ras Al Khaimah passou a integrar o país em fevereiro de 1972.

Atualmente, os Emirados Árabes Unidos são formados por Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah e Ras Al Khaimah.

A programação completa das festividades está disponível no portal oficial de turismo de Dubai, www.visitdubai.com.



