Serviço digital gratuito permite verificar determinadas pendências judiciais e quitar obrigações financeiras elegíveis sem precisar comparecer a uma delegacia

Com a proximidade das férias e dos feriados de dezembro, moradores de Dubai que pretendem viajar ao exterior podem consultar possíveis restrições de saída do país por meio dos serviços digitais da polícia.

Em balanço divulgado nesta sexta-feira (27), a Polícia de Dubai informou que sua plataforma de consulta de restrições de viagem e notificações judiciais processou 1.116 pagamentos eletrônicos entre o início do ano e 25 de novembro.

O valor total das transações ultrapassou 24,2 milhões de dirhams, aproximadamente US$ 6,5 milhões.

Mais de 569 mil usuários utilizaram o serviço durante os primeiros dez meses de 2026.

As disputas envolvendo contratos de aluguel representaram a maior parcela dos pagamentos realizados pela plataforma.

Foram registradas 917 transações relacionadas a essas disputas, totalizando aproximadamente 19,3 milhões de dirhams.

O sistema integra informações da Polícia de Dubai com diferentes autoridades judiciais, facilitando a consulta e a resolução de determinadas pendências financeiras.

O procedimento pode ser realizado gratuitamente pelo site ou aplicativo oficial da Polícia de Dubai.

Confira o passo a passo:

1. Acesse www.dubaipolice.gov.ae/app/services

2. Procure pelo serviço “Circulars and Travel Bans”.

3. Faça a identificação utilizando o UAE Pass, sistema de identidade digital dos Emirados.

4. Consulte as informações disponíveis sobre eventuais notificações ou restrições de viagem.

5. Caso exista uma pendência, verifique a autoridade responsável e a possibilidade de pagamento eletrônico.

Em determinados processos financeiros elegíveis, o pagamento eletrônico pode permitir a retirada automática da restrição de viagem.

Entretanto, nem todas as situações podem ser resolvidas pela plataforma. O procedimento depende da natureza do processo e da autoridade que determinou a medida.

Restrições podem estar relacionadas a disputas financeiras, processos judiciais ou investigações criminais, conforme as circunstâncias de cada caso.

A existência de uma dívida não significa, por si só, que uma pessoa esteja impedida de viajar.

Quem possui pendências judiciais ou financeiras deve verificar sua situação com antecedência, especialmente antes de viagens internacionais.

Caso seja identificada uma restrição, a recomendação é procurar a autoridade responsável ou orientação jurídica especializada e confirmar oficialmente a retirada do impedimento antes do embarque.

A consulta da Polícia de Dubai não substitui necessariamente verificações junto a outras autoridades ou emirados.

Mais informações estão disponíveis em www.dubaipolice.gov.ae.



