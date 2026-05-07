Rádio Nacional terá programação especial em homenagem ao Dia das Mães

apresenta, neste domingo (10), uma programação especial em homenagem ao Dia das Mães.

. Em seguida,

. As edições serão transmitidas na

(11.780KHz e 6.180KHz OC),

(FM 96,1 MHz),

(AM 980 Khz) e emissoras parceiras.

. Ele vai falar sobre uma sumaúma que chama a atenção pelo porte e pela importância simbólica para quem visita a região. A árvore tem uma altura comparada à do maior prédio da capital do Amapá e é apelidada de Muralha da Amazônia, com aproximadamente 60 metros de altura e raízes expostas de grande porte.

O especial reúne ainda outras vozes ligadas à natureza e à defesa ambiental, entre elas Antônia Oliveira, que vive em Carlinda, em Mato Grosso, no assentamento denominado Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS).

Na sequência,

. A atração recebe mensagens de ouvintes que desejam prestar homenagens, retomar contatos ou simplesmente enviar uma saudação especial às mães. Os interessados poderão participar pelo WhatsApp da

, no número (61) 99674-1568, pelo contato direto com o estúdio da

, no telefone (61) 3799-5470, ou ainda pela Ouvidoria da

.

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No ar de segunda a domingo, das 10h às 12h, o Ponto de Encontro reúne recados, músicas e histórias compartilhadas pelos ouvintes. Ao longo da trajetória, o programa já registrou relatos de reencontros, novas amizades, casamentos e mensagens que aproximam pessoas em diferentes regiões do país.

Sobre a Rádio Nacional

. A marca está na história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil:

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e

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Natureza Viva Especial Dia das Mães

Domingo (10), a partir das 9h, no horário de Brasília (DF), nas seguintes emissoras:

(11.780KHz e 6.180KHz OC),

(FM 96,1 MHz),

(AM 980 Khz) e parceiras.

Ponto de Encontro Especial Dia das Mães

Domingo (10), a partir das 10h, no horário de Brasília (DF), nas seguintes emissoras:

(11.780KHz e 6.180KHz OC),

(FM 96,1 MHz),

(AM 980 Khz) e parceiras.

Rádio Nacional

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- Rádio Nacional AM: (61) 99674-1536

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Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

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