Rádio Nacional terá programação especial em homenagem ao Dia das Mães

apresenta, neste domingo (10), uma programação especial em homenagem ao Dia das Mães.Das 9h às 10h, o Natureza Viva, apresentado e produzido por Mara Régia, celebra a maternidade com uma homenagem às árvores, consideradas mães da floresta
. Em seguida,das 10h às 12h, o Ponto de Encontro, apresentado por Pedro Pontes, abre espaço para mensagens, recados e homenagens de ouvintes às mães
. As edições serão transmitidas naRádio Nacional da Amazônia
(11.780KHz e 6.180KHz OC),Rádio Nacional do Alto Solimões
(FM 96,1 MHz),Rádio Nacional de Brasília
(AM 980 Khz) e emissoras parceiras.O especial do Natureza Viva terá entrevista com Jota Barbosa, fotógrafo, produtor cultural e que realiza visitas guiadas na cidade de Afuá, na Ilha do Marajó, no Pará
. Ele vai falar sobre uma sumaúma que chama a atenção pelo porte e pela importância simbólica para quem visita a região. A árvore tem uma altura comparada à do maior prédio da capital do Amapá e é apelidada de Muralha da Amazônia, com aproximadamente 60 metros de altura e raízes expostas de grande porte.A programação também contará com a participação do cantor e compositor Nilson Chaves, que vai apresentar um repertório musical em homenagem às mães da Amazônia.
O especial reúne ainda outras vozes ligadas à natureza e à defesa ambiental, entre elas Antônia Oliveira, que vive em Carlinda, em Mato Grosso, no assentamento denominado Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS).
Na sequência,o Ponto de Encontro reforça a tradição de interação com o público
. A atração recebe mensagens de ouvintes que desejam prestar homenagens, retomar contatos ou simplesmente enviar uma saudação especial às mães. Os interessados poderão participar pelo WhatsApp daRádio Nacional da Amazônia
, no número (61) 99674-1568, pelo contato direto com o estúdio daRádio Nacional
, no telefone (61) 3799-5470, ou ainda pela Ouvidoria daEBC
.
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No ar de segunda a domingo, das 10h às 12h, o Ponto de Encontro reúne recados, músicas e histórias compartilhadas pelos ouvintes. Ao longo da trajetória, o programa já registrou relatos de reencontros, novas amizades, casamentos e mensagens que aproximam pessoas em diferentes regiões do país.
Sobre a Rádio NacionalA emissora pública faz 90 anos em 2026
. A marca está na história do país e conta, atualmente, com oito emissoras próprias, em diferentes regiões do Brasil:Rádio Nacional do Rio de Janeiro
,Rádio Nacional de São Paulo
,Rádio Nacional de Brasília AM e FM
,Rádio Nacional do Recife
,Rádio Nacional de São Luís
,Rádio Nacional da Amazônia
eRádio Nacional do Alto Solimões
.Serviço
Natureza Viva Especial Dia das Mães
Domingo (10), a partir das 9h, no horário de Brasília (DF), nas seguintes emissoras:
(11.780KHz e 6.180KHz OC),Rádio Nacional do Alto Solimões
(FM 96,1 MHz),Rádio Nacional de Brasília
(AM 980 Khz) e parceiras.
Ponto de Encontro Especial Dia das Mães
Domingo (10), a partir das 10h, no horário de Brasília (DF), nas seguintes emissoras:
(11.780KHz e 6.180KHz OC),Rádio Nacional do Alto Solimões
(FM 96,1 MHz),Rádio Nacional de Brasília
(AM 980 Khz) e parceiras.
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Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC
Alto Solimões: FM 96,1 MHz
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