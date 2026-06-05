EBC apresenta estação de testes da TV 3.0 a embaixadores estrangeiros

recebeu nesta segunda-feira (11) em sua estação de testes da TV 3.0 embaixadores estrangeiros de países da África, América Latina e Europa. O objetivo da ação foi apresentar o sistema que será utilizado pelo Brasil, para que outros países possam avaliar sua implantação.

. A recepção aos embaixadores foi feito no Espaço Cultural da Anatel e depois os diplomatas visitaram a estação de testes da

na Torre de TV de Brasília.

A

acreditou no projeto da TV 3.0 e foi uma grande parceira que está liderando os testes em Brasília, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Essa construção conferiu consistência à decisão, trouxe confiança aos setores envolvidos e permitiu uma escolha baseada em evidências, testes, diálogo e responsabilidade pública, disse.

É um prazer para a

receber os senhores e as senhoras para mostrar um pouco desse trabalho pioneiro que estamos desenvolvendo, afirmou a diretora presidente da

, Antonia Pellegrino.

, afirmou, ao lembrar que as primeiras transmissões de rádio no Brasil foram feitas pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, emissora posteriormente assumida pela

, que hoje é gerida pela

.

É uma alegria para nós da

honrarmos essa tradição inovadora, mais um de século depois, iniciando as transmissões do sinal digital 3.0,disse Antonia Pellegrino.

Estiveram presentes ao evento a presidente da Comissão de Comunicação da Câmara, Maria Rosas (Republicanos-SP); Paulo Tonet Camargo, presidente da Associação Internacional de Radiodifusão (AIR); Márcio Novaes, presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abratel); Cristiano Flores, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (Abert) e o conselheiro da Anatel Octavio Pieranti.