Paulinho da Costa recebe estrela na Calçada da Fama em Hollywood

O reconhecimento celebra uma trajetória construída nos bastidores da indústria fonográfica internacional, mas presente em algumas das músicas mais conhecidas do planeta. Depois de 55 anos vivendo nos Estados Unidos, o músico carioca consolida o nome como um dos artistas mais gravados da história da música mundial.

A homenagem em Hollywood chega no mesmo ano em que sua trajetória virou tema do documentário The Groove Under the Groove: Os Sons de Paulinho da Costa, lançado pela Netflix em março deste ano.

O filme revisita a caminhada do menino de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, que transformou a percussão brasileira em linguagem universal dentro dos estúdios de Los Angeles.

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Da sofisticação de Quincy Jones ao pop de Michael Jackson, passando por Madonna, Elton John, George Benson e Miles Davis, a assinatura rítmica do brasileiro ajudou a construir parte da sonoridade da música pop contemporânea.

Michael Jackson

Paulinho contou no documentário que conheceu Michael Jackson durante um voo. A partir dali nasceu uma parceria que resultaria em mais de 40 gravações com o artista, incluindo participações em faixas do álbum Thriller, até hoje o disco mais vendido da história.

A fusão das raízes europeias e africanas do Brasil, com esse sorriso no rosto, mas tudo era real, real. Você não mexe com quem trabalha com aquele nível de convicção, afirma o músico.

A influência de Paulinho, porém, vai além da técnica. Entre músicos brasileiros, ele é visto como um dos maiores responsáveis por levar a identidade percussiva afro-brasileira ao centro da música internacional.

Paulinho da Costa é um grande mestre para todos nós, referência total, principalmente por ser talvez o brasileiro que mais tenha gravado músicas que se tornaram sucessos mundiais, levando o sotaque percussivo afro-brasileiro para o mundo, afirma Scofield.

Cinema

Discreto fora dos holofotes, Paulinho construiu uma carreira rara em Hollywood. Sua percussão aparece em trilhas de filmes como The Color Purple, Dirty Dancing, Jurassic Park e Mission: Impossible. Nos palcos, acompanhou artistas em apresentações no Wembley Stadium, no Kennedy Center e no Montreux Jazz Festival.

A estrela na Calçada da Fama representa, para muitos músicos, um reconhecimento tardio a um artista que durante décadas permaneceu conhecido sobretudo entre profissionais da indústria musical, reverenciado como o mestre do groove, o homem da batida perfeita ou simplesmente um dos percussionistas mais respeitados do mundo.