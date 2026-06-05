TV Brasil exibe série sobre ícones da história do país, nesta terça

Com cenários lúdicos e depoimentos de historiadores, estudiosos e familiares dos heróis, a série tem apresentação de Rita von Hunty, persona drag criada pelo ator, professor e youtuber Guilherme Terreri, que convida o público a repensar a história brasileira sob novas perspectivas.

O conteúdo foi realizado pela Pavirada Filmes em parceria com Quartinho Direções Artísticas e O Par Produções. Rita von Hunty conduz o público como se estivesse em sua sala de trabalho e de fabulações.

Em cada um dos episódios, o local se transforma de forma lúdica, trazendo cenários e objetos que levam o espectador para dentro do imaginário cultural de cada uma das personalidades apresentadas no seriado.

O estúdio ganha a dimensão de espaços como um ateliê de costura, o quarto onde Getúlio Vargas tirou a própria vida ou um camarote de um barco Farroupilha, entre outros lugares fictícios, mas intimamente associados aos personagens.

Rita Von Hunty interage com objetos que ajudam a trazer detalhes e curiosidades sobre como foram forjadas a ascensão a Herói da Pátria de dez personalidades brasileiras.

A produção revela o processo de montagem dessas figuras históricas e conecta o passado ao presente com assuntos contemporâneos por meio de animações.

O confronto de depoimentos especialistas ajuda a redesenhar o contexto e fazer a checagem de informações bibliográficas contestáveis. O espectador tem a chance de acompanhar cenas decisivas na trajetória desses heróis.

A cada edição, esses elementos levam o público a conhecer uma trajetória de revelação do histórico por trás da construção desses personagens ilustres até se consagrarem símbolos nacionais.