Dama do teatro, Ruth de Souza completaria 105 anos nesta terça-feira

Carioca do bairro de Engenho de Dentro, Ruth foi a primeira grande referência para artistas negros nos palcos, nas telas do cinema e da televisão. Ela morreu em 2019, aos 98 anos, em Copacabana, após ser internada para tratar uma pneumonia.
Na década de 40, entrou para o grupo Teatro Experimental do Negro (TEN), liderado por Abdias Nascimento, quando se tornou aprimeira mulher negra a ocupar o palco do Theatro Municipal do Rio de Janeiro
.
Seu pioneirismo também se deu na TV, quando em 1969 destacou-se por ser a primeira atriz negra a protagonizar uma novela na TV Globo, A Cabana do Pai Tomás. Foi a primeira atriz brasileira indicada em um festival internacional de cinema, por seu trabalho em Sinhá Moça, no Festival de Veneza de 1954.
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Em 2019, poucos meses antes de morrer, Ruth participou do programa Caminhos da Reportagem, daTV Brasil
, em que contava da sua vontade em seguir trabalhando.Assista à integra do programa
Como dizem que eu abri portas, eu acho que eu abri um caminho para mim e vieram atrás. Graças a Deus hoje eu vejo mais atores negros, mais jornalistas negros, na televisão. Se fui eu que fiz isso, que bom
Em entrevista à jornalista Luciana Barreto, em 2016, também naTV Brasil
, relembrou sua carreira e celebrou que nunca parou de trabalhar como atriz. Ela citou outros atores negros contemporâneos que ocupam lugares que ela "sempre sonhou", como Taís Araújo e Lázaro Ramos.
"Além do fato de ser uma profissão difícil para todos os atores, para o negro é muito mais difícil. E para uma mulher negra, também", ressaltou.
O corpo de Ruth de Souza foi velado no Theatro Municipal do Rio, onde ela fez história na dramaturgia nacional.