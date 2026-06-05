Festival de Cannes 2026 abre mercado global do audiovisual

, reunindo estrelas internacionais, produtores, distribuidores, plataformas, investidores e representantes da indústria audiovisual de diversos países.

A cerimônia de abertura foi marcada pela exibição do longa francês The Electric Kiss (La Vénus Électrique), dirigido por Pierre Salvadori, além da tradicional passagem de celebridades pelo tapete vermelho, como Demi Moore, Jane Fonda, Heidi Klum e integrantes do júri presidido pelo cineasta sul-coreano Park Chan-wook.

A edição de 2026 ocorre em um momento em que Cannes amplia ainda mais sua influência sobre a temporada de premiações de Hollywood. Com as mudanças recentes nas regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, filmes vencedores da Palma de Ouro passam automaticamente a integrar a corrida ao Oscar de Melhor Filme Internacional, fortalecendo a conexão entre o festival francês e a indústria norte-americana.



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Na disputa pela Palma de Ouro, o produtor brasileiro Rodrigo Teixeira, da RT Features, participa de Paper Tiger, novo filme de James Gray, estrelado por Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller. Já na mostra Un Certain Regard, o Brasil aparece na coprodução Elefantes na Névoa, do diretor nepalês Abinash Bikram Shah, realizado em parceria com a produtora brasileira Bubbles Project, de Tatiana Leite.

A presença brasileira também se espalha por outras seções importantes do festival. O curta Laser-Gato, do paulistano Lucas Acher, integra a seleção da La Cinef, dedicada a novos realizadores, enquanto Seis Meses no Prédio Rosa e Azul, coprodução com participação da pernambucana Desvia, representa a América Latina na Semana da Crítica. Já a Quinzena dos Realizadores terá o ator Selton Mello no elenco de La Perra, coprodução entre Chile e Brasil dirigida por Dominga Sotomayor.

No Marché du Film, instituições brasileiras reforçam a estratégia de internacionalização do audiovisual nacional. A Spcine, empresa pública de fomento ao audiovisual da cidade de São Paulo, anunciou em suas redes sociais uma agenda intensa de painéis e encontros voltados à coprodução, ao financiamento e à articulação de negócios internacionais.

Amanhã se inicia o Marché du Film, o maior mercado internacional de cinema do mundo, realizado anualmente durante o Festival de Cannes, na França, e a Spcine está com uma agenda estratégica de negócios para o audiovisual paulista, publicou a instituição.

A RioFilme também desembarca em Cannes com programação ampla. O chamado Estande Rio, instalado no Palais 1 do Marché, aposta em experiências imersivas para promover o Rio de Janeiro como destino audiovisual global. Entre os destaques está As Maravilhas do Rio, experiência em realidade virtual desenvolvida em parceria com a empresa francesa The Explorers, com imagens em tecnologia IMAX 17K e vídeos imersivos captados em cartões-postais cariocas.

Além da promoção turística e audiovisual da cidade, a RioFilme participa de painéis estratégicos sobre turismo de tela, coprodução internacional e políticas públicas para o setor. A empresa também promove, ao lado do Festival do Rio, a Matinée Brésil, encontro oficial do Marché du Film que reunirá players internacionais, representantes institucionais e executivos brasileiros.

O evento contará com participações da Spcine, do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), do Ministério da Cultura, consolidando uma frente conjunta de internacionalização do audiovisual brasileiro. Durante a programação, o Festival do Rio apresentará o programa Rio Goes to Cannes, voltado a filmes brasileiros em fase de pós-produção.

Entre os projetos selecionados está Carolina Quarto de Despejo, dirigido por Jeferson De e estrelado por Maria Gal, baseado na trajetória da escritora Carolina Maria de Jesus. A produção será exibida para distribuidores e agentes internacionais durante o mercado de Cannes.

