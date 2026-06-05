Inscrições para prêmio de arte da Fundação Palmares vão até sexta

Realizada pela Fundação Cultural Palmares (FCP), a iniciativa busca reconhecer e valorizar a produção cultural afro-brasileira em todo o território nacional por meio da premiação de 80 projetos desenvolvidos por artistas pretos ou pardos em diferentes linguagens artísticas..

Categorias e Premiação

O edital contempla quatro linguagens artísticas:

Artes Cênicas (dança ou teatro)

Audiovisual

Literatura

Música

O objetivo da divisão regional é promover a descentralização e a valorização das expressões culturais em todo o Brasil.

No total, o investimento da Fundação Palmares soma R$ 1 milhão. Por ter natureza de doação sem encargo, o prêmio não exige contrapartida por parte dos artistas contemplados.

Critérios de Participação

Inscrições

O processo é feito exclusivamente pela internet, por meio da plataforma Prosas. Mais informações podem ser encontradas no edital.