Salvador festeja mais uma edição do Bembé do Mercado

Hoje, a programação se intensifica em Santo Amaro, com rituais, xirês, cerimônias públicas e atividades culturais que se estendem até domingo (17). Entre os rituais mais aguardados estão a lavagem do busto de João de Obá e a entrega de presentes a Iemanjá e Oxum.
Oficialmente, a programação começou no último domingo (10), com uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, em homenagem ao babalorixá João de Obá, fundador do Bembé.A festa surgiu em 1889, como um ato de celebração pela abolição da escravidão no Brasil, um ano depois da assinatura da Lei Áurea.
A Iabé do Bembé, Ana Rita Machado, professora da Universidade Estadual da Bahia (Uneb), explica que o ritual se estende até domingo.
"Tem uma parte que começa a ser feita mais ou menos 8 ou 15 dias antes, que é a parte mais sigilosa e interna do candomblé. A parte que é pública começa com a alvorada, chamando as pessoas para irem para o mercado. E, depois da alvorada, a gente faz a liturgia de consagração do barracão onde vai acontecer o xirê do Bembé. O mais significativo é o próprio candomblé, que é o xirê que acontece três dias, de 13 a 16 de maio, dia em que chega o presente principal no mercado. No domingo, o presente sai do mercado e vai para ser entregue a Iemanjá e Oxum na praia de Itapema", afirma.Ouça na Radioagência Nacional