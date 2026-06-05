SP: Peruíbe passa a contar com novos canais públicos de TV digital

As estações foram implantadas por meio do Programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), com apoio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em parceria com a

(

) e a Câmara dos Deputados.

Com a nova estrutura,

A cerimônia de lançamento reuniu autoridades municipais, estaduais e federais. Entre os presentes estiveram o gerente de Engenharia de Rádio e TV da

em São Paulo, Alexandre da Mata; o vereador e presidente da Câmara Municipal de Peruíbe, Adilson da Silva Oliveira; o gerente da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República para a Região Sudeste, Carlos Eli; o gerente substituto da regional da Anatel em São Paulo, José Sverzut; e o diretor da TV Alesp e representante da TV Câmara dos Deputados, Gilberto Caracanha.

A expansão do sinal digital representa um avanço na democratização da comunicação com oferta de programação qualificada e maior integração entre o poder público e a população. O investimento federal destinado à iniciativa no município foi de R$ 607.784,00.

Peruíbe passa a contar com novos canais públicos de TV digital, ampliando o acesso da população à informação, educação e cultura. O projeto fortalece a transparência, a democratização da informação e a participação social, oferecendo programação plural por meio da multiprogramação e reforçando também o compromisso do Estado com o acesso universal à comunicação. Trata-se de um passo importante para aproximar o cidadão do poder público e fortalecer a democracia, afirmou o gerente da

Alexandre da Mata na ocasião.

Multiprogramação Canais da EBC

1.1

1.2

1.3

1.4

Multiprogramação Rede Legislativa

11.1 TV Câmara dos Deputados

11.2 TV Assembleia

11.3 TV Câmara Municipal

11.4 TV Senado