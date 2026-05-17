Museu recupera negativos fotográficos de vidro perdidos em incêndio

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As imagens foram utilizadas pelo antropólogo Edgard Roquette-Pinto em conferência realizada na Biblioteca Nacional e reproduzidas na publicação de sua fala em 1913, nos anais da instituição, permanecendo sob sua guarda como material de apoio por mais de 100 anos.

Voltam a fazer parte do acervo do Museu Nacional os negativos intitulados Desenhos simbólicos dos índios Bakairis, segundo Von den Steinen; Zoolito dos Sambaquis de Santa Catarina; Índios Mauhá viagem filosófica, de Alexandre Rodrigues Ferreira; Cephalopterus ornatus; Maloca dos índios Curutús do Rio Negro; Tartaruga sp.; K. von den Steinen e seus companheiros da Expedição Alemã, de 1884; Iararaca dos Parecis; e Cabeça do último índio Cambeba (Deformação simétrica alongada).

Para o museu, a restituição desses registros visuais representa um marco simbólico para o Museu Nacional,

O conjunto contribui para o fortalecimento da preservação da memória científica e para o desenvolvimento de pesquisas futuras.

Segundo o diretor do Museu Nacional/UFRJ, Ronaldo Fernandes, o diálogo com as instituições é fundamental para a preservação e a recomposição do acervo, um trabalho conduzido com muito empenho, tanto internamente quanto em articulação com diferentes esferas coletivas.

A incorporação dos negativos em vidro ao acervo do Museu Nacional simboliza a força dessa cooperação e o compromisso compartilhado com a preservação de um patrimônio de enorme relevância histórica, científica e cultural para o Brasil, disse.

A identificação e análise das imagens foram feitas por equipe técnica da Semear, com a participação do historiador Gustavo Alves Cardoso Moreira e da conservadora-restauradora Ana Luiza Castro do Amaral, chefe do Laboratório Central de Conservação e Restauro.

Segundo Jorge Dias, o retorno deste conjunto de negativos fotográficos ao acervo é o reencontro do Museu Nacional com fragmentos fundamentais de sua própria história científica e institucional.