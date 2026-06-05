Exposição no CCBB Rio celebra trajetória do artista Vik Muniz

Após estrear em 2025 no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, e no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, em Salvador,

De acordo com o curador da mostra, Daniel Rangel, essa será a maior retrospectiva da obra de Vik Muniz, com quase 250 obras, entre fotografias e esculturas.

"Nunca Vik tinha feito uma exposição que reunisse ao mesmo tempo as séries de fotografias e as esculturas do começo da trajetória. Ela já esteve em Recife e Salvador, mas chega ao Rio bem ampliada, com muitas obras que não foram apresentadas nas outras cidades e muitas obras inéditas, garantiu.

Mergulho

Trata-se, segundo Daniel Rangel, de uma exposição completa. Mesmo quem conhece a obra de Vik pode se surpreender vendo tanta coisa reunida junto. As obras de Vik Muniz capturam as pessoas através do humor, das imagens já conhecidas, do uso de materiais do dia a dia, como brinquedo, chocolate, revista, destacou o curador.

Esse uso que ele faz recorrente desses elementos do mundo para construir as imagens torna a exposição dele algo em que as pessoas realmente mergulham no processo do artista, se identificam. São imagens que retratam, muitas vezes, o universo dessas pessoas, com elementos aos quais elas têm acesso. Elas se sentem próximas das imagens, analisou Rangel.

Ao contrário de outros artistas, que buscam distanciamento do público, Vik procura aproximação, através não só do próprio trabalho de arte, mas também de todas as extensões que faz, como capas de discos, abertura de novelas.

É um artista que está no mundo e consegue levar sua poética para além do lugar comum das artes visuais e colocar pessoas dentro do que é o fazer artístico, curiosas com a prática artística. Ele, realmente, quebra a fronteira entre o artista e as pessoas comuns através da prática dele e de uma arte que democratiza o espaço da arte e também o fazer artístico.

Novidades

A escultura faz parte da série Museu de Cinzas, que reconstrói parte das peças que foram destruídas pelo incêndio, e ficará suspensa na Rotunda com 8,20 metros de envergadura por 2,55 metros de comprimento, podendo ser vista também por cima a partir do segundo andar.

Outras duas obras que não tinham sido apresentadas em Recife e Salvador acompanharão o pterossauro na entrada do CCBB RJ. Uma delas, cobrindo o chão da Rotunda, é um tapete redondo com dez metros de diâmetro, estampado com a imagem da famosa obra do artista Medusa Marinara, de 1997, em que o mito greco-romano foi desenhado com molho de tomate. A obra original Medusa Marinara, impressão em jato de tinta em papel archival, com 1,70 metro de diâmetro, integra a exposição no primeiro andar.

A terceira obra instalada no andar térreo é a escultura Ferrari Berlinetta (2014/2026), da série Veículos Mnemônicos, que veio da Itália, onde foi produzida por Vik Muniz, na cidade de Turim. Com mais de quatro metros de comprimento e 650 quilos, a obra reproduz, no tamanho de um automóvel real, um carrinho de brinquedo que o artista tinha na infância, com todos os seus arranhões, mostrando ao público a transformação de objetos cotidianos e memórias pessoais em experiências monumentais.