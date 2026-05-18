EBC reúne 330 emissoras públicas para debater a comunicação no Brasil

Encontro da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), com representantes de emissoras de rádio e televisão de todo o país. O evento, exclusivo para as 330 emissoras integrantes da RNCP, tem como objetivo promover a cooperação institucional, trocar experiências e aprofundar estratégias de fortalecimento da comunicação pública brasileira.
A programação desta edição aborda temas como inovação tecnológica, produção de conteúdos regionais, cobertura das eleições e participação social. Também estarão em pauta iniciativas voltadas à integração da Rede e à construção da agenda estratégica da RNCP para 2026.O Encontro da RNCP antecede o 7º Simpósio Nacional do Rádio, que será realizado de 20 a 22 de maio
, no mesmo local, ampliando as oportunidades de diálogo e intercâmbio entre profissionais do setor. O Simpósio é uma parceria daEBC
com o Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom.
O evento é aberto ao público e celebra os 90 anos daRádio Nacional
, marco histórico da radiodifusão brasileira.
>> Siga o canal da
no WhatsApp
VisitaNesta segunda-feira (18), representantes da Rede Nacional de Comunicação Pública participaram de uma visita guiada às instalações da EBC no Rio de Janeiro, que contou com a participação de cerca de 50 autoridades.
A programação começou às 9h com a recepção dos participantes no painelEBC
Origens, no térreo do prédio daEBC
localizado na Rua Gomes Freire. A instalação faz um percurso histórico pela comunicação pública e explica de forma infográfica a trajetória dos veículos, marcas e produtos que posteriormente viriam a ser parte da empresa.
Eles percorreram áreas técnicas, jornalísticas, históricas e de produção das instalações da Rua Gomes Freire e Rua da Relação. O roteiro incluiu passagens pelos estúdios de rádio e televisão, pelas centrais técnicas, pelo Museu daRádio Nacional
, Exposição de 100 anos da Rádio Sociedade/Rádio MEC
e acervos de mídia daTV Brasil
,Rádio Nacional
eRádio MEC
.
Os visitantes também puderam apreciar de perto o estúdio de vidro com vista panorâmica para a cidade do Rio de Janeiro, de onde é apresentado o telejornal Repórter Brasil Tarde.
Esse evento que realizamos na manhã de hoje foi um verdadeiro cartão de visitas para as emissoras que participarão do Encontro Nacional da RNCP, o primeiro que acontece aqui no Rio de Janeiro. Conseguimos mostrar não apenas o trabalho que desenvolvemos naEBC
, mas também apresentar a memória da comunicação pública brasileira com o Museu daRádio Nacional
, a Exposição de 100 anos daRádio MEC
, nosso acervo e estúdios, declarou o gerente-executivo de Rádios daEBC
, Thiago Regotto.
A gerente-executiva de Integração de Conteúdos e Rede daEBC
, Lidia Neves, comentou que a visita superou as expectativas e aproximou as parceiras da dimensão histórica da comunicação pública no país.
Muitas parceiras se conectaram com o sentimento do que é fazer comunicação pública e com o tamanho da história que a gente carrega. Foi muito interessante perceber, por exemplo, que várias delas têm grande interesse em conhecer mais sobre o acervo, pensando também no trabalho com seus próprios conteúdos, disse.
"Eu achei a visita fantástica. Foi um dia muito especial, inclusive para a minha própria vida. Jamais pensei que poderia participar de um evento tão bem elaborado, com uma programação cultural tão rica para nós que vivemos, respiramos e somos apaixonados pelo rádio. Poder conhecer a exposição, o museu e os equipamentos que fazem a história do rádio é a realização de um sonho, afirmou na ocasião o representante da Rádio Nova FM de Cuiabá (MT), Joe Pablo.
Programação Encontro RNCPSegunda-feira (18)
13h30 Mesa de Abertura
15h Painel 1: Inovação e TV 3.0
16h Informe MGI e Fluxos Regulatórios
17h Painel Inovação e Rádio
Terça-feira (19)
9h Painel Experiências Regionais RNCP
11h Painel Integração de Conteúdos e Destaques da Rede
14h Painel Cobertura das Eleições 2026
15h30 Painel Participação Social na Comunicação Pública
16h30 Mesa Final Agenda Estratégica RNCP 2026
17h30 Encerramento