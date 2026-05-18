EBC reúne 330 emissoras públicas para debater a comunicação no Brasil

A programação desta edição aborda temas como inovação tecnológica, produção de conteúdos regionais, cobertura das eleições e participação social. Também estarão em pauta iniciativas voltadas à integração da Rede e à construção da agenda estratégica da RNCP para 2026.

, no mesmo local, ampliando as oportunidades de diálogo e intercâmbio entre profissionais do setor. O Simpósio é uma parceria da

com o Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom.

O evento é aberto ao público e celebra os 90 anos da

, marco histórico da radiodifusão brasileira.



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Visita

A programação começou às 9h com a recepção dos participantes no painel

Origens, no térreo do prédio da

localizado na Rua Gomes Freire. A instalação faz um percurso histórico pela comunicação pública e explica de forma infográfica a trajetória dos veículos, marcas e produtos que posteriormente viriam a ser parte da empresa.

Eles percorreram áreas técnicas, jornalísticas, históricas e de produção das instalações da Rua Gomes Freire e Rua da Relação. O roteiro incluiu passagens pelos estúdios de rádio e televisão, pelas centrais técnicas, pelo Museu da

, Exposição de 100 anos da Rádio Sociedade/

e acervos de mídia da

,

e

.

Os visitantes também puderam apreciar de perto o estúdio de vidro com vista panorâmica para a cidade do Rio de Janeiro, de onde é apresentado o telejornal Repórter Brasil Tarde.

Esse evento que realizamos na manhã de hoje foi um verdadeiro cartão de visitas para as emissoras que participarão do Encontro Nacional da RNCP, o primeiro que acontece aqui no Rio de Janeiro. Conseguimos mostrar não apenas o trabalho que desenvolvemos na EBC , mas também apresentar a memória da comunicação pública brasileira com o Museu da Rádio Nacional , a Exposição de 100 anos da Rádio MEC , nosso acervo e estúdios, declarou o gerente-executivo de Rádios da EBC , Thiago Regotto.

A gerente-executiva de Integração de Conteúdos e Rede da

, Lidia Neves, comentou que a visita superou as expectativas e aproximou as parceiras da dimensão histórica da comunicação pública no país.

Muitas parceiras se conectaram com o sentimento do que é fazer comunicação pública e com o tamanho da história que a gente carrega. Foi muito interessante perceber, por exemplo, que várias delas têm grande interesse em conhecer mais sobre o acervo, pensando também no trabalho com seus próprios conteúdos, disse.

"Eu achei a visita fantástica. Foi um dia muito especial, inclusive para a minha própria vida. Jamais pensei que poderia participar de um evento tão bem elaborado, com uma programação cultural tão rica para nós que vivemos, respiramos e somos apaixonados pelo rádio. Poder conhecer a exposição, o museu e os equipamentos que fazem a história do rádio é a realização de um sonho, afirmou na ocasião o representante da Rádio Nova FM de Cuiabá (MT), Joe Pablo.

Programação Encontro RNCP

13h30 Mesa de Abertura

15h Painel 1: Inovação e TV 3.0

16h Informe MGI e Fluxos Regulatórios

17h Painel Inovação e Rádio

9h Painel Experiências Regionais RNCP

11h Painel Integração de Conteúdos e Destaques da Rede

14h Painel Cobertura das Eleições 2026

15h30 Painel Participação Social na Comunicação Pública

16h30 Mesa Final Agenda Estratégica RNCP 2026

17h30 Encerramento