SP: Programa de Ação Cultural tem R$ 100 milhões para fomentar setor

As iniciativas culturais aptas à captação de recursos foram aprovadas previamente. Uma série de critérios são avaliados, como compatibilidade de custos, capacidade de execução, conformidade com a legislação e relevância pública e artística.
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Os patrocinadores habilitados poderão consultar e escolher os projetos disponíveis para captação por meio da plataforma Vitrine de Projetos, que reúne iniciativas culturais aprovadas em diferentes segmentos e regiões do estado.
*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior