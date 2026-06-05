Semana Nacional de Museus deste ano propõe reflexão sobre união e paz

O evento reúne este ano 1.004 instituições distribuídas por 401 cidades dos 26 estados e do Distrito Federal. Um dos grandes destaques da temporada é a acessibilidade: 94% das atividades cadastradas são gratuitas, garantindo que o patrimônio cultural brasileiro possa ser fruído de forma democrática por todos os cidadãos.

Os eventos são presenciais e online como exposições, visitas guiadas, palestras, seminários, mesas-redondas, oficinas, saraus, rodas de conversa, performances e apresentações musicais e teatrais.



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Toda a programação está disponível na plataforma visite.museus.gov.br, e pode ser consultada pelo estado, cidade ou nome da instituição. A Semana é promovida anualmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio).