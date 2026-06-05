Música e dança Tupinikim marcam início de evento nacional de cultura

Em uma grande roda, o público acompanhou a apresentação, com música e dança tradicionais, de cerca de 40 integrantes de diferentes gerações da etnia Tupinikim. O grupo vive na aldeia Irajá, um dos 12 territórios indígenas do município de Aracruz (ES), que está sediando o evento nacional.
"Os nossos cânticos vêm dos nossos antepassados, alguns com as letras novas, contando a nossa história. Eram os cantos que a gente utilizava para fazer uma demarcação, os cantos dos momentos culturais da nossa comunidade", contou Bruno Joaquim Siqueira, presidente da Associação Indígena Tupinikim da Aldeia Irajá (Aitupaira), reconhecida como Ponto de Cultura Viva, no contexto da política nacional de valorização da cultura de base comunitária.
Na Aitupaira, as ações têm o objetivo de valorizar a memória, os saberes ancestrais e as expressões artísticas indígenas, por meio da conexão entre tradição e atualidade.